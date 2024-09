Pytlík ozdobil výhru zásahem s hokejkou mezi nohama: Hezký gól, ale nechci machrovat

Výhru kladenských hokejistů nad Brnem okořenil nádherným gólem s hokejkou mezi nohama útočník Jaromír Pytlík (22). Pro Rytíře to byl důležitý zásah, neboť jim dal v podstatě jistotu tříbodového zisku, sám mladý útočník si nadělil dárek k dnešnímu svátku. V pozápasovém rozhovoru s novináři ale povedený kousek nijak nepřeceňoval. Radost měl hlavně z další výhry na kontě Rytířů.

Pytlíkova paráda přišla v čase 58:43 za stavu 2:1 pro Kladno. A tedy v době, kdy byl ještě výsledek hodně na vážkách a tým Komety se připravoval na závěrečný nápor a hru bez gólmana. Jenže rodák z Dačic tyhle plány výrazně narušil. Obral o kotouč obránce Marka Ďalogu, a když se řítil na gólmana Michala Postavu, poradil si fantasticky. S hokejkou mezi nohama mu nedal šanci zasáhnout.

"V zápase jsem měl už předtím pár šancí a jel jsem tam i sám na bránu. Snažil jsem se to dát do bekhendu, ale gólman to dobře vystál a chytil mi to, tak jsem si říkal, že udělám něco nového, protože kdybych udělal to samé, už by to asi čekal. Tohle mě napadlo přímo v ten moment a jsem rád, že to tam padlo. Chtěl jsem to tak udělat a byl to hezký gól, ale nechci nějak machrovat. Počítá se jako každý jiný a jsem hlavně rád za výhru," řekl Pytlík.

Odhodlal se přitom k variantě zakončení, kterou nijak zvlášť nenacvičuje. "Sem tam to udělám na tréninku, ale není to nic, co bych vysloveně piloval, to ne. Mám tak nějak v paměti, že takhle zakončoval Tomáš Hertl, ten mě k tomu asi nejvíc inspiroval. Napadlo mě, že bych to mohl zkusit. Když se bojíte něco udělat, tak to pak většinou akorát pokazíte. Těší mě, jak to dopadlo," pochvaloval si Pytlík, jemuž ihned gratuloval legendární Jaromír Jágr. "Džegr z toho má možná větší radost než já, což jsem rád," dodal.

Dost možná zajásal i pokladník a kapitán v jedné osobě Radek Smoleňák, protože Pytlík načasoval nádherný gól na svůj svátek, ve středu navíc oslaví třiadvacetiny. "Ještě se to neřešilo, takže se budu snažit být potichu a zkusím rychle utéct domů. Uvidíme, jak to bude," přemítal s úsměvem Pytlík.

Je nadšený, že ve třetí útočné formaci Kladna může těžit ze spolupráce s Jágrem. Na pozici centra je doplňuje Matyáš Filip. "S takhle geniálním hráčem jsem nikdy nehrál... Snažíme se s Matyášem pro něho sbírat puky, protože když je pak Jarda na puku, je geniální," prohlásil na adresu druhého nejproduktivnějšího hráče historie NHL a současného hrajícího majitele kladenského klubu.

Střelci utkání. Livesport

"Naším úkolem je puk sebrat a dát mu ho. On pak dokáže nahrát úplně ze všeho. Občas se mi stává, že si říkám, že z toho nic nebude, ale najednou přiletí puk. Sám Džegr nám říká, abychom byli neustále připravení, pořád s námi dělá i něco na tréninku, včera jsme tady seděli asi dvě hodiny a koukali jako naše lajna na video, abychom věděli, co zlepšit. Snažíme se a snad budeme vyhrávat," přál si Pytlík.

Rytíři ve dvou domácích zápasech neztratili ani bod, přestože v nich měli za soupeře Spartu a Brno, týmy patřící v extralize k těm nejambicióznějším. "Jsme strašně rádi za každou výhru. Už minulý zápas v Litvínově jsme po tom sahali, ale udělal jsem tam blbý faul a kvůli tomu jsme prohráli. Snažil jsem se to nějak odčinit," podotkl Pytlík.

"Mám radost, že jsme to urvali, protože každý bod se počítá. Makáme dál, musíme pokračovat furt stejně. Myslím, že v zápasech nevypadáme vůbec špatně. A doufám, že budeme i nadále vyhrávat. Myslím, že pro soupeře to tady u nás není příjemné. Hřiště je malé, fanoušci chodí a jsou nadšení... Potřebujeme ale sbírat i body venku, aby ta sezona byla lepší než ty předchozí a fanoušci se za nás nestyděli," řekl Pytlík.