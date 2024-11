Univerzitní liga nabídla historický týden, při Bitvě o Prahu padl rekord v návštěvnosti

Univerzitní liga byla svědky historického týdne. Během několika dní se uskutečnily hned čtyři TOP zápasy včetně rekordní Bitvy o Prahu. Celkem univerzitní hokej nabídl sedm kvalitních duelů a o vypjaté momenty a skvělou atmosféru rozhodně nebyla nouze.

Přestřelka pro Engineers

Parádní týden byl zahájen gólovými hody v Pardubicích. Do enteria areny dorazili Engineers a šlo o pořádnou zábavu s elektrizujícím závěrem. Už finiš první periody naznačil, že půjde o bitvu až do konce, Engineers šli do vedení osm vteřin před sirénou. V prostřední části šlo jen o úpravu skóre, kdy oba týmy pálily úspěšně dvakrát. Třetí třetina nabídla stíhací jízdu Riders, srovnání na 6:6 přišlo 10 vteřin před koncem základní hrací doby. Rychlé bylo i prodloužení, ve kterém o extra bodu pro Engineers rozhodl David Routa.

Riders Univerzita Pardubice – ČVUT Engineers Prague 6:7p

Souboj dobyvatelů pro Ostravu

Letošní Souboj dobyvatelů mezi Ústím a Ostravou skončil výhrou BOčka. Ostravští hokejisté po dvou třetinách vedli 4:1, ale domácí se dvěma góly dostali na dostřel. Následně měli North Wings obrovskou možnost na srovnání, ale Münch zachránil hosty svou lapačkou proti Gottfriedovi. Severočeši pak sáhli ke hře bez gólmana, ale soupeř se ubránil a do ligové tabulky přidává další tři body. Naopak hokejisté z Ústí nadále čekají na své první vítězství v letošní sezoně.

HC North Wings Ústí nad Labem – BO Ostrava 4:5 (0:1, 1:3, 3:1)

Black Dogs rozhodli ve třetí třetině

Velký zápas se konal také na jihu Čech, do Budvar arény si našlo cestu 1063 diváků. České Budějovice se na výhru proti nováčkovi z Hradce Králové docela nadřely. O svém vítězství Black Dogs rozhodli až v poslední třetině, kdy vstřelili tři branky. Hosté podali velmi sympatický výkon a čtyřicet minut byli favoritovi velmi vyrovnaným soupeřem, zlomila je až poslední dvacetiminutovka. Historii v hradeckém týmu psal Michal Beneš, který vstřelil první hattrick svého celku v lize, k bodům do tabulky však UNIted nepomohl.

Black Dogs Budweis – UNIted HK 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

Akademici zvítězili nad VUT

Výjezd do Kuřimi zvládli Akademici s přehledem. Vstříc vítězství vykročili už v první části, kdy pálili dvakrát. V prostřední dvacetiminutovce přidali další dvě branky, gólově nejbohatší byla třetí část, kdy bylo k vidění pět branek. Domácí však padli poměrem 2:7 a gólman Zlatnický čelil 54 střelám. Na straně hostů se čtyřmi body blýskli Tomáš Soukup a Štěpán Říha.

VUT Cavaliers Brno – ZČU Akademici Plzeň 2:7 (0:2, 0:2, 2:3)

ČVUT přemohlo Farmáře

Bitva o Prahu letos nabídla dva semifinálové souboje a vítězové si to na jaře rozdají o titul absolutního vládce Prahy. První duel opanovali hokejisté reprezentující ČVUT. Za vítězstvím vykročili už v první třetině. Do branky ČZU se během úvodní dvacetiminutovky Engineers trefili hned šestkrát, Farmers kontrovali jednou, ale v průběhu zápasu začali manko stahovat. Nakonec se z vítězství přeci jen radovali Engineers, kteří zvítězili 7:4. Důležitou postavou vítězného celku byl útočník David Routa, který kromě hattricku zapsal také dvě asistence.

ČZU Farmers Prague – ČVUT Engineers Prague 4:7 (1:6, 2:0, 1:1)

Druhým finalistou Kings

Pražští Kings si ve druhém semifinále Bitvy o Prahu smlsli na nováčkovi z VŠE. Po nervózním začátku začaly góly padat až od druhé poloviny první třetiny. K vidění byly přesilovkové branky, parády v rovnovážném stavu, ale také úspěšný úprk Kucharčíka během oslabení tří proti pěti. VŠE nenabudily ani přesilové hry, nevyvedlo se ani trestné střílení. Hokejisté z Univerzity Karlovy tak zvítězili nad Falcons poměrem 7:0, výtečný výkon předvedl gólman Kristián Novák, blýskl se 22 úspěšnými zásahy. Dvěma góly zazářil Martin Bláha. Bitvu o Prahu navíc navštívilo 9 200 diváků, kteří vytvořili nový rekord návštěvnosti Univerzitní ligy ledního hokeje a univerzitního sportu.

UK Kings Prague – VŠE Falcons Prague 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

MUNI zvládla duel s Pardubicemi

Hokejisté HC MUNI potvrdili v sobotním utkání roli papírového favorita a porazili na svém ledě pardubické Riders. Rozhodující byla první třetina, kdy nejprve domácí přečkali příležitosti Pardubic, poté hned třikrát udeřili. Hostům se v dalším průběhu podařilo třikrát snížit, jenže domácí ve dvou případech rychle reagovali, a drželi bezpečný rozdíl. Poměrně v klidu si ve víkendovém duelu, které navštívily také děti z dětského domova, dokráčeli pro očekávané vítězství.

HC MUNI – Riders Univerzita Pardubice 5:3 (3:0, 2:2, 0:1)

V tomto týdnu se odehraje téměř kompletní deváté kolo Univerzitní ligy ledního hokeje.