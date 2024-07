Itálie zlanařila velké jméno, hokejovou reprezentaci povede trojnásobný mistr světa Jalonen

Novým trenérem italské hokejové reprezentace se stal Jukka Jalonen (61), který dovedl Finsko ke třem titulům mistrů světa i triumfu na olympijských hrách. Ostřílený kouč opustil svou pozici u severského národního týmu po letošním šampionátu v Praze a Ostravě a netajil se přáním přesunout se do zámoří. Nakonec se však dohodl na spolupráci s Italy.

Italská federace na svém webu neoznámila délku spolupráce, podle webu The Hockey News by ale měla trvat nejméně do olympijských her 2026, které bude Itálie hostit. Smlouva však údajně obsahuje klauzuli, že v případě nabídky z NHL bude Jalonen uvolněn. Itálie na MS v Česku sestoupila z elity do nižší divize 1A, na olympiádě má ale zajištěný start jako pořadatelská země.

Jalonen již v Itálii působil, v sezoně 1998/99 vedl Alleghe. Poté sbíral úspěchy na klubové scéně i u finských mládežnických a seniorských reprezentací. Ke zlatu na MS dovedl dvacítku i áčko, s Finskem ovládl také olympijské hry v roce 2022 v Pekingu. Již před dvanácti lety byl uveden do Síně slávy finského hokeje.