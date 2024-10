Jmenování Tuchela? Od FA je to odvážný krok, prohlásil bývalý kapitán Shearer

Podle bývalého kanonýra Alana Shearera (54) je zvolení kouče Thomase Tuchela (51) šéfem anglické reprezentační střídačky odvážným krokem. Obhájí se prý pouze ziskem dlouho očekávané trofeje. Bývalý trenér Chelsea, jenž byl ve středu oznámen jako plnohodnotný nástupce Garetha Southgatea (54), se stal třetím zahraničním trenérem Anglie.

"Je to jednoduché, potřebujeme trofej. A potřebujeme kouče, který nám ji zajistí," řekl Shearer v podcastu "The Rest Is Football" krátce před Tuchelovým potvrzením. "Má skvělé životopis, o tom není pochyb. Tohle pro něj ale bude úplně jiná zkouška. Od FA je to odvážný krok," myslí si Shearer. Tuchel, kterému bude asistovat anglický trenér Anthony Barry, si na lavičku sedne v lednu před kvalifikací na mistrovství světa 2026.

Pod Southgatem si Anglie sice obnovila reputaci, na první trofej od mistrovství světa v roce 1966 to ale nestačilo. Angličané si zahráli "pouze" ve finále mistrovství Evropy 2020 a 2024 a v semifinále mistrovství světa 2018. "Musí vyhrát, na to byl najat. FA ví, že tahle parta hráčů je nejlepší, jakou Anglie za dlouhou, dlouhou dobu měla."

Gary Lineker, další bývalý kapitán Anglie, řekl, že díky řadě vynikajících hráčů, jako jsou Harry Kane, Jude Bellingham, Phil Foden a Cole Palmer, má Tuchel veškeré předpoklady dosáhnout toho, co se žádnému trenérovi od dob Alfa Ramseyho nepodařilo.

"Tuchel se musel na tento tým podívat a říct si, že je v něm tolik talentu, že je to neuvěřitelná příležitost na to, vyhrát tu největší trofej ze všech," řekl Lineker. Jmenování německého kouče zřejmě znamená, že se fotbalová asociace odklonila od modelu povýšení zevnitř, jinak by totiž neopomněla kouče reprezentace do 21 let Lee Carsleyho, který A-tým dočasně vedl po Southgateově rezignaci.

"Opravdu doufám, že si promluvili i s anglickými kouči. Bylo mi řečeno, že s Eddiem Howem nemluvili a ani ho neoslovili. Což je pro mě velké překvapení, protože by byl vynikajícím kandidátem," prohlásil Lineker.

Bývalý anglický obránce Micah Richards si myslí, že jmenování zahraničního kouče vrhá špatné světlo na anglické trenéry. "Nejhorší je, že nemáme dostatečně silného anglického kandidáta, který by se té práce ujal. To je jedna z nejzajímavějších věcí," řekl.