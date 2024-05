Krpálek bude na OH v Paříži obhajovat zlato v kategorii nad 100 kg. V Japonsku předváděl výborné judo

Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek (33) bude na olympijských hrách v Paříži obhajovat zlato v kategorii nad 100 kilogramů. V této váze bude startovat i na mistrovství světa, které začne o víkendu v Abú Zabí. Oznámil to na dnešní tiskové konferenci.

Krpálek od začátku loňského roku koketoval s návratem do kategorie do 100 kilogramů, v níž triumfoval na olympijských hrách 2016 v Riu de Janeiro. Získal v ní stříbro na loňském MS, ale postupně přibíral a shazování pro něj bylo čím dál těžší. "Když jsme se rozhodl, že bych to zkusil, tak jsem byl na 107, 108 kilech. Jak jsem to shodil jednou, dvakrát třikrát, tak tělo řeklo stop. Váha se dostala na 115 kilogramů a shodit to na ten čtvrtý turnaj nebylo jednoduché," vzpomínal Krpálek na loňské Masters v Budapešti, kde po strastiplném shazování vypadl v prvním kole.

Razantní shazování se podepsalo na jeho výkonnosti. "Ukázka toho, jak to tělo bylo vyšťavené, bylo, že za den a půl jsem byl schopný nabrat patnáct a půl kila," poznamenal Krpálek.

Na olympijských hrách by se rád potkal ve finále s dvojnásobným olympijským vítězem Teddym Rinerem, který bude na domácí půdě. "V Tokiu se to nestalo, protože vypadl ve čtvrtfinále. Tento můj sen stále trvá. Může se stát, že se třeba potkáme dříve, ale je to taková obrovská výzva, že jdeme do toho," prohlásil svěřenec Petra Laciny.

Aktuálně se jeho hmotnost šplhá ke 118 kilogramům. Za týden ho čeká soutěž na mistrovství světa. V nejtěžší váhové kategorii startoval na MS naposledy předloni, kdy vypadl ve třetím kole. "Pro mě je to poslední turnaj před olympiádou. Pojedu tam s tím podat maximální výkon a pokud možno vybojovat slušný výsledek. Beru to jako přípravný start k olympijským hrám. Příprava nebyla čistě na tento šampionát, je směřovaná hlavně k olympiádě. Ale neříkám, že tam nejedu bojovat o medaili a nebudu si chtít medaili odvézt," řekl dvojnásobný světový šampion.

Pral se jako zamlada

Za sebou má kemp v Japonsku, kde předváděl výborné judo. "Něco takového jsem ještě od Lukáše neviděl. Byl odpočatý, při chuti. Pral se jako zamlada a přidával tam zkušenost, vyzrálost. Byly tam úžasné chvaty, úžasné techniky," rozplýval se jeho trenér Lacina.

I Krpálek měl zejména z prvního týdne přípravy dobrý pocit. "Cítil jsem se dobře z hlediska silové připravenosti. Předváděl jsem chvaty, které jsem nedělal dlouho, jestli vůbec. Druhý týden už na mě vyčerpání doléhalo a různé bolístky se objevovaly. Od té doby, co jsem se vrátil, doléčuji drobná zranění. Zatím jsem od Japonska v kimonu nebyl," uvedl.

Japonsko je jeho oblíbenou destinací pro klíčovou judistickou přípravu před vrcholnou akcí. I díky tomu, že se na rozdíl od evropských kempů nepotkává v tréninkových zápasech s potenciálními soupeři, kterým nechce ukazovat všechny zbraně. "Obsahově pak ta příprava není dobrá, proto vyhledáváme přípravu v Japonsku," poznamenal trenér Lacina. Do Japonska se s Krpálkem vrátí ještě před olympiádou na další kemp na přelomu června a července.