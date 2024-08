Podle trenéra Petra Laciny (51) vypadal jeho svěřenec Lukáš Krpálek (33) v zápasech skvěle, ale sen o třetím zlatu za sebou na olympijských hrách mu v osmifinále sebrala jedna chyba, po které jej Japonec Tacuru Saitó (22) porazil na ipon. Krpálek se v Paříži představil v nejtěžší váze, kterou ovládl před třemi roky v Tokiu. Od té doby se ale vracel i do kategorie do 100 kilogramů, v níž triumfoval v roce 2016 v Riu de Janeiro. Jak to bude dál, se podle Laciny rozhodne v blízké budoucnosti.

"Bude vstřebávat to, co se stalo dneska. Pak asi bude mít zaslouženou dovolenou. Uvidíme, jak dlouhou. A jestli to už nebude třeba dovolená navždy. Ale Krpoš je schopný všeho. Musíme vzít v úvahu, že je hodně služebně starý, už v juniorské kategorii byl ve světové špičce a to je sakra dlouho. Jestli ho něco zastaví, tak to nebude jeho hlava, ale může to být jeho tělo," řekl českým novinářům Lacina.

Na tatami podle něj třiatřicetiletý Krpálek působil dobře. "Krpoš se pral velice dobře. Měl to dobře v hlavě nastavené, šel se rvát, Japonec ale předvedl krásnou techniku. Nachytal ho. Na 170 kilo (tělesné hmotnosti) to byla neuvěřitelná rychlost. Techniku oni umí. Trefil ho a je to. Judo je takové, nedá se svítit," konstatoval Lacina.

V úvodním zápase Krpálek porazil Nizozemce Jelleho Snippeho. Minutu a půl před koncem získal první bod za wazari, soupeře povalil na tatami ještě jednou a 66 sekund před vypršením limitu slavil výhru. "První jsme takhle nastavili, že se bude rvát o úchop a nebude nad tím přemýšlet. Bude se prát tak, jak jsme viděli. Dobře pracoval v boji o úchop, v pohybu, navazoval techniky. Takhle jsme to chtěli, aby ho takhle převálcoval," líčil Lacina.

"Podobně jsme to nastavili i na Saita, i když jsme věděli, že tam je jiná hmota. Nemohl jít tak dopředu, spíš mu uhýbat víc pohybem, ale trochu se tam zastavil, vystrčil pravou nohu, což byla chyba. Pravá noha dopředu znamená tenhle chvat pro Japonce. Na chvíli to tam dal a Japonec byl extra rychlý. Stihl to a Krpoše hodil. Až do toho osudného okamžiku ale vypadal skvěle i v tom druhém zápase," podotkl Lacina.

Nechtěl spekulovat, jestli to byla Krpálkova nejtěžší porážka. "V jeho případě šampiona byla každá prohra těžká. Ale my jsme to neměli postavené na tom, že se jede pro medaili, nebo že je to nějaká jistota. Mrzí to, samozřejmě. Ale soustředili jsme se na každý zápas, který je potřeba vyhrát. Můžete vyhrát, prohrát, bohužel tentokrát to byla ta horší varianta. Můžeme děkovat, že jsme měli to štěstí a že to klaplo na těch předchozích olympijských hrách. Krpoš se pral tak, jak to má být, ale jednou zaspal a skončil na zádech," shrnul Lacina.