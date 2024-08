Byl jsem k neporažení, vyprávěl při oslavách Fuksa. Štěstí mu přinesly i nalakované nehty

S téměř celou rodinou slavil rychlostní kanoista Martin Fuksa (31) zisk zlaté medaile na olympijských hrách v Paříži. V Českém domě mezi fanoušky přiznal, že po vytouženém triumfu už několikrát dojetím plakal. Na pódiu se slzám bránil až do doby, než začal mluvit o své roční dceři Emily. Ta zůstala doma s babičkou.

Na pódiu byl s bratrem Petrem, s kterým na olympiádě startoval na deblu, i s trenéry – tátou Petrem a dědou Josefem. Do hlediště mával dalším blízkým včetně manželky Anny. "Mě jenom mrzí, že tady není naše dcera," řekl dojatý Martin Fuksa, který na třetí pokus pod pěti kruhy dosáhl na chybějící cenný kov ve své sbírce.

Jednatřicetiletý rodák z Nymburka byl šťastný, že se mu vyplnila všechna přání. "Samozřejmě od té doby, co se mi narodila dcera, tak se priority trochu změnily a rodina je vždycky na prvním místě. Na druhou stranu teď řešíme ten sportovní moment a co je víc než vyhrát olympijské hry. Já bych to rozdělil na tyhle dvě roviny. To, že je to jeden balíček, je to nejlepší, co si může člověk přát," uvedl v rozhovoru s českými novináři.

Třikrát slavil zlato na mistrovství světa a z toho na olympijském kilometru triumfoval loni v Duisburgu. Předtím na něm byl na světovém šampionátu pětkrát stříbrný. Teď přidal největší triumf. Šéf české výpravy v Paříži Martin Doktor, který na stejné trati vyhrál v roce 1996 na olympiádě v Atlantě, o něm prohlásil, že byl dnes neporazitelný.

"Já si troufnu říct, že jsem asi dneska byl k neporažení. Jelikož jsme jeli i semifinále a taky se mi podařilo vyhrát. Vlastně jsem se úplně moc neunavil. Strašně jsem se už těšil na tu finálovou jízdu a tam to dopadlo vlastně skoro stejně. Nervozita tam byla, ale sebevědomě jsem si věřil a jsem rád, že jsem dojel do cíle jako první," podotkl Fuksa.

Štěstí mu přinesly i nalakované nehty. "To je na delší povídání, ale když to zkrátím, tak iks let zpátky se na stole v obýváku válel manželce lak na nehty a já jsem si namaloval nehet. Bylo před nějakými závody a já jsem je vyhrál. Jako pověrčivý sportovec jsem si za každou medaili namaloval nehet," vysvětlil prapůvod rituálu pro Paříž.

"Pak jsem to na nějakou dobu zrušil, protože hodně lidí to začalo nosit a já nerad nosím to co hodně lidí. Teď jsem se k tomu na olympiádu vrátil. Došel jsem si přímo k nehtařce, abychom to měli krásné. Je to úplně nejhezčí a přineslo mi to štěstí," smál se šťastný šampion.