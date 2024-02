Kauza tenisové dotace: Státní zástupce navrhl vazbu pro dva obviněné, zbylé policie propustila

U dvou z pěti obviněných lidí v kauze tenisových dotací podal státní zástupce soudu návrh na vzetí do vazby. Zbylé zadržené už policie propustila na svobodu. Pražské vrchní státní zastupitelství to ve čtvrtek uvedlo na webu s tím, že žádné bližší informace k věci zatím poskytovat nebude. Podle serveru Seznam Zprávy chce státní zástupce poslat do vazební cely šéfa Českého tenisového svazu (ČTS) Iva Kaderku a jeho blízkého spolupracovníka, člena dozorčí rady ČTS Vojtěcha Flégla.

ČTK zjistila, že o vazebních návrzích bude rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 7. Zatím neoznámil, kdy přesně. Od obdržení návrhu má soud na své rozhodnutí 24 hodin.

Policie v úterý obvinila pět lidí a stejný počet právnických osob kvůli zneužívání dotací, které stát poskytl Českému tenisovému svazu na podporu sportu. Podle médií i zjištění ČTK jsou mezi stíhanými šéf svazu Ivo Kaderka, jeho blízký spolupracovník Vojtěch Flégl, tajemník svazu Jakub Fastr, šéfka jeho ekonomického oddělení Hana Baierová a někdejší přední deblista Daniel Vacek, trenér daviscupového reprezentanta Tomáše Macháče.

Policisté viní obviněné z dotačního podvodu a ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Za první z trestných činů hrozí pět až deset let vězení, za zjednání výhody dva až osm let odnětí svobody.

Podle informací, které jako první přinesl Radiožurnál, vyplatil tenisový svaz ze státní dotace desítky milionů korun spolku Orel Jednota Praha - Balkán, který vede Flégl. Jen za rok 2021 šlo podle Radiožurnálu o více než 40 milionů korun, což byla takřka třetina celkové dotace, kterou svaz obdržel na podporu svého sportu v Česku. Část peněz určená na pořádání turnajů přitom údajně skončila na účtech Fléglových firem nebo firem jeho rodinných příslušníků. Způsobenou škodu policie vyčíslila na zhruba 14,5 milionu korun.

Ze zveřejněné právní kvalifikace vyplývá, že obvinění se podle policie dopustili dotačního podvodu se škodou velkého rozsahu, a to tak, že použili prostředky z dotace na jiný než určený účel. Při zadání veřejné zakázky pak zajistili některému ze zájemců přednost nebo výhodnější podmínky, a to například jako členové hodnotící komise. Dozorující státní zástupce Ondřej Trčka upozornil, že právní kvalifikace není u všech obviněných stejná. To by mohlo například znamenat, že některé policie viní jen z jednoho ze zmíněných trestných činů.

Podle usnesení o zahájení trestního stíhání, které získal server Novinky.cz, kriminalisté opírají svá zjištění mimo jiné o odposlechy. Jejich aktéři podle vyšetřovatelů konspirovali, například šeptali nebo si informace zřejmě psali na papír, aby nezazněly nahlas. "Uděláme to tak, že to nikdo nepozná," uváděli údajně obvinění, když řešili proplacení faktur na tenisové turnaje.

Podstata machinací podle policie spočívala v tom, že si Flégl a jím nebo jeho blízkými ovládané firmy nechali proplácet statisíce i miliony korun za nadhodnocené nebo za zcela vymyšlené služby - za podíl na organizaci některých turnajů, za dopravu i stravování účastníků nebo na zajištění lékařské péče. Policisté v dokumentu podle Novinek tvrdí, že tenisový svaz byl organizací jednoho muže, tedy Kaderky, který mu vládl neomezeně a pevnou rukou. "Je zřejmé, že na ČTS není nikdo, kdo by se autoritativně vystupujícímu Ivo Kaderkovi dokázal postavit, ale naopak mu s tím aktivně pomáhají," citoval server z usnesení.