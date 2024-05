Roland Garros nepozvalo svou vítězku, Halepová má smůlu. Divoké karty na grandslam jsou i obchod

Organizátoři blížícího se tenisového svátku Roland Garros ukázali, že nemají problém obejít se bez velkých hvězd nedávné minulosti. Divokou kartu, která byla v podstatě jedinou vstupenkou do nablýskaného grandslamového klání, nedostaly Emma Raducanuová (21), ani po dopingové aféře navrátivší se Simona Halepová (32). Ta přitom v roce 2018 v Paříži triumfovala.

Sentiment stranou, právo hrát antukovou slavnost mají jen ti nejlepší a nemáme zájem o tenisty s nějakým podivným škraloupem. A navíc jsme ve Francii, takže prostor dostanou jako vždy domácí talenty. Tak nějak zní vzkaz Francouzské tenisové federace, vydaný prostřednictvím listiny pozvaných hráčů pro letošní grandslam v Paříži.

Nejvýraznější personou, která bude v Paříži chybět je Simona Halepová. Rumunská hráčka má za sebou nepříjemné období se zastavením činnosti kvůli dopingu. Letos v březnu jí ale mezinárodní arbitráž výrazně zkrátila čtyřletý distanc na pouhých devět měsíců. Následoval návrat na kurty, Halepová se díky divoké kartě představila na tisícovce v Miami, kde vyhrála i set s Paulou Badosovou.

Jenže také slyšela přísné názory z tenisového prostředí. "Chápu, že turnaje chtějí mít pro publikum velké hvězdy, ale moje osobní přesvědčení je takové, že jsem vždy chtěla čistý a spravedlivý sport pro všechny. Není to jen o Simoně, ale pokud někdo záměrně podvádí, pokud má někdo pozitivní dopingový test, tak by neměl dostávat divoké karty. Pokud chce zpátky, měl by se vrátit ze dna," nechala se slyšet na floridském podniku Caroline Wozniacká.

Zdá se, že organizátoři z Paříže volání dánské tenistky vyslyšeli. Halepová (aktuálně až 1149. hráčka rankingu WTA) se sice díky pozvánce dostala na turnaj v Rabatu, ale v Paříži se nepředstaví. Nechtějí ji tam. A to přesto, že tam má báječnou historii - třikrát hrála finále a v roce 2018 triumfovala.

Halepová už je v Paříži

Rumunka přitom jakoby s účastí na Roland Garros skoro počítala. V aktuálním týdnu už je ve francouzské metropoli a měla by startovat na antukové akci 125k Tropheé Clarins, který je pro mnohé hráčky důležitým testem před grandslamem.

Co je ale podstatnější, neúčast v Paříži ohroužuje její případný start na olympiádě. Podmínkami pro účast na turnaji pod pěti kruhy je totiž umístění v žebříčku do 400. místa nebo dva zápasy za poslední dva roky v BJK Cupu. To Halepová do 10. června, kdy je uzávěrka olympijských přihášek vlastně už nemůže stihnout. Podle rumunských zdrojů rozhodnutí pařížských organizátorů Halepovou ranilo a bezprostředně po něm oznámila trenérovi Carlosovi Martínezovi konec spolupráce a uvažuje o konci kariéry.

Nicméně divokou kartu na Roland Garros nedostala ani Wozniacká, která se tématu v průběhu jara dotkla. Dánská maminka ale ví, že dvě pozvánky na grandslamy už dostala. Loni na US Open došla po návratu na kurty až do osmifinále a v lednu v Austrálii hrála dvě kola.

V divokou kartu doufal možná i Rakušan Dominic Thiem. Ten nedávno oznámil, že hraje svou poslední sezonu a v letech 2018 a 2019 v Paříži hrál finále. Pokud bude chtít zažít příjemné loučení s prostředím, které mu svědčilo, také pravděpodobně bude muset do kvalifikace.

To Emma Raducanuová, vítězka US Open z roku 2021, zřejmě nebude mít ranking ani na kvalifikaci, jelikož aktuálně figuruje až ve třetí stovce světového žebříčku.

Divoká karta jako byznys

Na sentiment Francouzi nehrají. Slyší ale na slovo byznys. Mezi držiteli divokých karet vedle 12 tenistů do hlavních pavouků a 18 do kvalifikací jsou jen dvě americká jména a dvě australská. Pokud se ptáte, jaký význam mají pozvánky pro Ajlu Tomljanovicovou, Sachiu Vickeryovou, Nicolase Morena De Alborana či Adama Waltona, pak vězte, že jde o pakt tenisových mocností. Volné pozvánky na grandslamová klání jsou totiž i tradičním obchodním artiklem pro země, které pořádají grandslamy.

Nepsaná reciproční dohoda mezi australským, americkým a francouzským tenisem znamenala, že v Melbourne se představili Arthur Cazaux, Patrick Kypson, McCartney Keslerová a Alizé Cornetová. A spolehněte se, že na US Open budou zase v mužském i ženském pavouku hlavní soutěže jména z Austrálie a Francie.

Nadal na chráněný žebříček

Před startem French Open rezonuje ještě jméno jednoho tenisty - Rafaela Nadala. Ten se po měsících zdravotních patálií propadl až do sedmé stovky rankingu, a i když aktuálně figuruje už na 305. příčce, ani jeho žebříček by nestačil na hlavní soutěž.

Nadal ale může využít pravidla chráněného rankingu, loni před pařížským kláním byl totiž 15. hráčem světa. A navíc, v jeho výjimečném případě platí, že 14násobný šampion a muž, který mluví o Roland Garros jako o svém druhém domově, by divokou kartu ze sentimentu dostal snad vždycky...