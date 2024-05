Krejčí by mohl být dražší než Dovbyk, Girona je za něj ochotná zaplatit rekordní sumu

Ladislav Krejčí (25) během letošního léta s největší pravděpodobností opustí Spartu a španělská média znovu spekulují o zájmu Girony. Tentokráte přinesla i konkrétní čísla, katalánský celek za letenského kapitána údajně nabízí deset milionů eur (cca 250 milionů korun).

Český reprezentant má v hlavním městě smlouvu jen do června 2025 a úřadující mistr s deseti miliony eur není zcela spokojen, sumu by rád navýšil a vyinkasoval ještě tři až čtyři miliony navíc.

Girona má jistou účast v příštím ročníku Ligy mistrů a podle deníku Relevo nadále probíhají jednání, která by s velkou pravděpodobností měla vyústit v dohodu. Krejčí by přitom mohl naskočit přímo do základní sestavy, jelikož kabinu po letošní sezoně opustí stoper Eric García, dalšími středními obránci v současném kádru jsou stárnoucí Daley Blind (34), Juanpe (33) a David López (34).

Girona si v příští sezoně zahraje Ligu mistrů. Livesport

Krejčí s fotbalem začínal v Brně a barvy Sparty hájí od července 2019. Za klub zatím nastřílel 44 branek a letos s ním míří za obhajobou mistrovského titulu. Zájem o něho mají i lisabonský Sporting nebo Betis, sám fotbalista spekulace rozvířil začátkem března. "Odchodu se nebráním. Já už jsem si ten sen a slib, který jsem klubu dal, splnil, v tom mám čisté svědomí," řekl tehdy.

Girona si v příští sezoně zahraje Ligu mistrů a dají se očekávat větší investice do kádru, než tomu bylo do letošní sezony. Zatím rekordní posilou je střelec Artem Dovbyk, ukrajinský celek Dnipro-1 za něho loni dostal necelých osm milionů eur.