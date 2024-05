Nasazení je úžasné, ale krása hokeje se vytrácí. Nejlepší český hráč je ten nejstarší, říká Vůjtek

Vladimír Vůjtek (77) při hokejovém mistrovství světa nelení. Jako konzultant pomáhá slovenskému národnímu týmu, ale viděl i všechny zápasy české reprezentace. Dva si pustil doma v televizi, ale na duel s Norskem dorazil ze severu Moravy i do metropole. Pro Livesport Zprávy pak jako expert rozebral úvodní dny turnaje.

Češi nechali zapomenout na nepovedenou přípravu a v úvodních třech utkáních s relativně silnými protivníky získali šest bodů. "Já jsem na ten poslední přípravný turnaj vůbec nebral zřetel. Nominace byla taková, že tam bylo strašně moc hráčů, moc se točila sestava a také to tak výsledkově dopadlo. Turnaj mistrovství světa je něco úplně jiného," říká zkušený matador, který v minulosti vedl jako hlavní kouč českou reprezentaci.

Jak se vám tedy Češi v úvodu turnaje líbili?

"Česko vstoupilo do šampionátu velmi dobře. S Finskem jsme byli jasně lepší, ale finský gólman dělal divy. Pak se to sice srovnalo, ale nakonec jsme zaslouženě vyhráli aspoň na nájezdy. V utkání s Norskem to pak konečně trochu napadalo. Ten bodový zisk je příjemný."

Kdo se vám zatím líbí?

"Trošku mě zaráží, že nejlepší český hráč je ten nejstarší útočník. To není úplně dobrá vizitka pro ostatní a mladší kluky. Ale Roman Červenka je prostě neskutečný na každém turnaji. Takže je zřejmé, že další útoky se musí zlepšit, trochu víc sehrát a hlavně chodit do koncovky a začít dávat góly. Bez gólů se hokej nevyhrává."

Překvapilo vás, že zatím více prostoru dostává v brance Lukáš Dostál?

"Přiznám se, že já ho moc neznám. Ale je vidět, že trenéři ho asi znají hodně dobře, když na něj vsadili. I když v úvodech zápasů nebyl tolik zatížený, tak je opravdu skvělá vizitka, že dostal jen jeden gól ve dvou zápasech."

Ze hry českého týmu se poněkud vytrácí kombinace. Nechybí vám při pohledu na něj kdysi tradiční nahrávky a chytrost?

"Krása hokeje se vytrácí, a i na tomto MS je to hodně rychlé, silové a bojovné. Všichni jsou fyzicky zdatní a navíc se hřiště zmenšují. Není prostě tolik prostoru na nějakou superkombinaci, jako tomu bylo třeba ještě šest let zpátky. Takže ano, trošku se mi ta krása z hokeje vytratila. Ale to není chyba hráčů. To je prostě o systému, který se teď hraje. Kdo se chce prosadit, musí tenhle styl používat. Už těch gólů tolik nepadá, hra je velmi těsná a v podstatě permanentně je to jeden na jednoho po celém hřišti. Ale na druhou stranu – to nasazení všech hráčů je úžasné!"

Ani obránci nemohou trochu zpomalit a zpřesnit rozehrávku?

"Hráči se bohužel musí přizpůsobit tomu, že se to hlavně nahazuje, nastřeluje a bojuje o každý puk, který beci rozehrávají. Oni jsou při rozehrávce dojíždění a remplovaní na mantinel. Opravdu, pár let zpátky se ještě dělal oblouček, pak už se do hráčů, kteří rozehrávali, ani nešlo. Otázka spíš je, jak to časem bude se zdravím hráčů, když to takhle půjde dál."

Může být český tým po relativně úspěšném začátku a zisku šesti bodů v klidu? Teď už čekají kromě Kanady relativně snazší soupeři…

"Myslím si, že česká skupina je ohledně postupu do čtvrtfinále relativně jasná. Půjde asi jen o to, kdo z kterého místa bude postupovat. To v Ostravě je to trochu zamotanější."

Ani Dánsko nemůže Čechy ohrozit? Možná právě s nimi se bude hrát o jistotu postupu…

"Důležitý zápas to rozhodně je. Dánové umí překvapit a když jim vyjde začátek, umí být velmi nepříjemní. Několikrát jsme s nimi hráli těsné zápasy a body nebo výhry dělali až v koncovkách. Pokud jim zkraje nedáme gól, tak rozhodně budou velice nepříjemní."

Fanoušci vyhlíží možné posily ze zámoří. Nakolik by pomohl týmu přílet Davida Pastrňáka nebo Martina Nečase, kdyby jejich týmy vypadly z bojů o Stanley Cup?

"Všichni víme, že s Davidem Pastrňákem už to jednou vyšlo. Před dvěma lety přijel, naskočil do lajny s Krejčím a Červenkou a dávali každý zápas jeden-dva góly a nakonec vystřelil bronz. David by byl velký přínos. Je to náš nejlepší hráč v NHL, i když v play off to má trochu těžší, hodně se na něj zaměřili. Ale samozřejmě jak on, tak i Martin Nečas by to svými individuálními schopnostmi pozvedli."