Klopp je proti Superlize, ale vítá potvrzení, že si UEFA a FIFA nemohou dělat, co chtějí

Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp (56) přivítal čtvrteční verdikt Soudního dvora Evropské unie, že UEFA a FIFA blokovaly vznik fotbalové Superligy v rozporu s evropským právem. Německý kouč přiznal, že ačkoli je proti myšlence Superligy, je rád za potvrzení, že si fotbalové federace "nemohou dělat, co chtějí".

Klopp často upozorňuje na zhuštěný soutěžní kalendář a zdravotní rizika, které z toho pro hráče plynou. UEFA například kritizoval za budoucí nový model Ligy mistrů s více zápasy a FIFA za podzimní termín loňského mistrovství světa v Kataru.

Liverpool ještě před Kloppovou tiskovou konferencí uvedl, že ačkoli byl před dvěma lety jedním ze zakládajících klubů Superligy, nyní v odštěpené soutěži zaangažován není a chce hrát v soutěžích UEFA. "Stoprocentně s tímhle prohlášením souhlasím, ale stejně se mi ten verdikt (soudu) líbí. Konečně víme, že si FIFA, UEFA a další fotbalové asociace nemohou dělat, co chtějí," uvedl Klopp.

"Ve fotbale musíme mluvit o spoustě věcí, ale oni dělají jen to, že vymýšlejí soutěže se stále více zápasy a nikdo k tomu nemůže nic říct. Líbí se mi, že teď to jimi muselo trochu otřást: OK, už si nemůžete dělat, co chcete. Ale co se týče Superligy, mám stejný názor jako předtím," řekl Klopp, jenž se proti vzniku nové soutěže vyslovil už v roce 2021.

I po čtvrtečním verdiktu soudu většina klubů a federací vyslovila podporu stávajícímu systému fotbalových soutěží. Oficiálně Superligu podporují pouze španělské velkokluby Real Madrid a Barcelona.