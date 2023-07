Kopecký se po druhém místě v Bohemia rallye přiblížil titulu, vyhrál Stříteský

Vítězem jubilejního 50. ročníku Rallye Bohemia Mladá Boleslav se stal Dominik Stříteský (23). V dramatické koncovce pátého závodu mistrovství České republiky porazil o osm desetin sekundy druhého Jana Kopeckého (41), který si upevnil vedení v průběžném pořadí seriálu. Třetí skončil Adam Březík.

Stříteskému k prvnímu triumfu v závodě mistrovství ČR pomohlo i odstoupení Václava Pecha, kterého po osmé rychlostní zkoušce zastavily technické problémy. Třiadvacetiletý jezdec se posunul do čela a první místo uhájil i v napínavém závěru, kdy Kopecký mohutně útočil. Nakonec ale bývalý tovární jezdec Škody jedenáctý triumf v Mladé Boleslavi nepřidal. I tak se Kopecký opět přiblížil desátému mistrovskému titulu.

"Je to paráda, konečně se to povedlo. Ještě navíc to nebylo vinou nějakého defektu nebo technických problémů soupeřů. Prostě jsme to uzávodili," řekl Stříteský v cíli novinářům. Jeho dosavadním maximem byla druhá místa z Bohemia rallye v roce 2021 a loňské Rallye Šumava Klatovy.

Pilot vozu Škoda Fabia R5 musel o životní výsledek bojovat do posledních metrů. V závěrečném testu jej Kopecký porazil o čtyři sekundy, předstihnout jej ale nedokázal. "Já ani Honza jsme nevydechli do cíle poslední erzety. Dnes odpoledne se jelo strašné tempo a jsme rádi, že jsme z toho vyšli jako ti šťastnější," řekl Stříteský.

Dařilo se mu hned od začátku. Vyhrál páteční diváckou rychlostní zkoušku na okruhu v Sosnové a nahrál mu i fakt, že pořadatelé připravili netradičně čtyři okruhové testy. Další tři se jely přímo v Mladé Boleslavi. "Určitě mi to hodně pomohlo. Sosnová i město. Je to asfaltová soutěž, šotolina byla jen na erzetě Zvířetice. Nerozhodil nás ani propad v sobotu a vyšlo to," uvedl Stříteský, který dříve závodil na motokárách.

Kopecký byl spokojený

Kopecký sice nenavázal na deset výher v Mladé Boleslavi, ale i tak byl spokojený. "Dominik si vítězství zasloužil a přeju mu to, protože v Sosnové a na městských erzetách z nás udělal amatéry. Ztratili jsme tady skoro šest vteřin. Jel špičkově," řekl Kopecký.

Přiznal, že se mu dnes nejelo dobře. "Nebyl jsem v autě šťastný. V sobotu se ke mě dostalo video, co provedla posádka číslo 2 (Václav Pech) a už to bylo podruhé docela velké provinění proti řádům. Když jsem si poté přečetl rozhodnutí sportovních komisařů, tak se mi z toho zvedal kufr. Myslím si, že měl být vyloučený," uvedl Kopecký. Pech si ve druhé erzětě ztrátil trať, ale následně uspěl s argumentem, že by si nárazem do posunutého "vytyčovacího prvku" mohl poškodit vůz.

Pech nakonec do cíle nedojel. Odstoupil z prvního místa po osmé rychlostní zkoušce, druhé v dnešním programu. "Na dnešní nejdelší rychlostce se mi začal vařit motor, vařila voda. Zřejmě odešlo těsnění pod hlavou, což by pro nás byla ta lepší varianta, nebo praskla hlava motoru, což by bylo mnohem horší. Každopádně se motor zastavil a nemohli jsme pokračovat," popsal Pech. Čtvrtou výhru v sezoně tak nepřidal a stejně jako v Českém Krumlově nedojel do cíle. Na Bohemii odstoupil z prvního místa potřetí za sebou.

Šestým dílem domácího šampionátu bude v srpnu Barum rallye Zlín, na které může Kopecký získat jubilejní desátý titul. "Bylo by fajn, kdyby se to tam povedlo. Ve Zlíně mě ale bude zajímat hlavně absolutní klasifikace, jako každý rok. I když vždy říkám, že hlavní je český mistrák. Budeme se muset pořádně připravit, abychom byli konkurenceschopní a dokázali bojovat o první místo," uvedl Kopecký. Zlínská soutěž je tradičně součástí mistrovství Evropy a je nejkvalitněji obsazenou rallye v českém seriálu.