Letošní vizitka L. Fruhvirtové: Trápení s minimem záblesků, Brenda ji může brzy přeskočit

Linda Fruhvirtová (18) rozhodně nebude vzpomínat na sezonu 2023 v dobrém. Sice se poprvé v kariéře probojovala do druhého týdne grandslamových podniků a zaznamenala další tři čtvrtfinálové účasti na nejvyšším okruhu, nicméně se jinak celý aktuální rok ohromně trápila výsledkově i výkonnostně. V žebříčku se velmi těsně udržela v elitní stovce a již po skončení úvodního majoru nadcházející sezony ji může předehnat o dva roky mladší sestra Brenda.

Fruhvirtová loni prožila průlomovou sezonu, v žebříčku se vyšplhala o zhruba 200 míst, zakotvila v elitní stovce a hlavně senzačně ovládla podnik WTA 250 v indickém Čennaí. Po prvním titulu na nejvyšší úrovni často přichází menší krize a ani česká teenagerka se jí nevyhnula. V případě starší z talentovaných sester ovšem trvá až příliš dlouho.

První účast ve druhém týdnu grandslamu a začátek krize

Sezonu zahájila v novozélandském Aucklandu a už na čtvrtém podniku v řadě po zmíněném triumfu v Čennaí nedokázala přejít přes první kolo hlavní soutěže. Tentokrát byla nad její síly Emma Raducanuová. Proti grandslamové šampionce vedla o set, ale náskok nedotáhla.

Skvěle mohla naopak hodnotit svou premiéru na Australian Open. Na úvodním grandslamu sezony si suverénně poradila s domácími zástupkyněmi Jaimee Fourlisovou a Kimberly Birrellovou a poprvé na podnicích velké čtyřky postoupila do třetího kola. V něm v třísetové bitvě zdolala pozdější wimbledonskou vítězku a krajanku Markétu Vondroušovou. Následně byla proti Donně Vekičové jediný set od čtvrtfinálové účasti.

"Postup do osmifinále zní až neskutečně. Je to neuvěřitelný pocit. Jsem šťastná, že mohu říct: Ahoj, druhý týdne," uvedla Fruhvirtová po skalpu Vondroušové. "Je mi pořád 17 let a je to teprve má druhá účast v hlavní části grandslamu. Je skvělé být mezi nejlepší šestnáctkou takhle velkého turnaje," doplnila.

Před startem antukového jara stihla ještě čtyři další turnaje a ani na jednom nedokázala porazit více než jednu soupeřku. V Hua Hinu začala hladkou výhrou nad deblovou specialistkou Bethanií Mattekovou-Sandsovou, jenže ve druhém kole překvapivě nestačila na Tamaru Zidanšekovou.

Podobně si vedla i v Dubaji a Indian Wells, ovšem tam měla ve druhém kole podstatně těžší soupeřky. Jmenovitě Jelenu Ostapenkovou a Anhelinu Kalininovou, proti níž nevyužila mečbol. Nejhorší nezdar přišel v Miami. Na Floridě ztroskotala hned na úvod po třísetové porážce s outsiderkou Katherine Sebovovou.

V tu dobu už pár týdnů spolupracovala se slavným trenérem Svenem Groeneveldem, jehož resumé zahrnuje mimo jiné spolupráce s Monikou Selešovou, Arantxou Sánchezovou, Mary Pierceovou, Anou Ivanovičovou, Marií Šarapovovou, Caroline Wozniackou a Biancou Andreescuovou.

Nizozemský kouč však Fruhvirtové výkonnostně ani výsledkově nepomohl. Navíc začal překopávat její techniku na servisu, což způsobilo dlouhé období, během něhož jedna z nejtalentovanějších teenagerek na okruhu kupila jednu dvojchybu za druhou. Není tak překvapením, že spolupráce velmi rychle skončila. Podle otce Fruhvirtové si Linda se Svenem nesedli ani lidsky.

Antukové jaro se nepovedlo, záblesk na trávě

Nejpomalejší povrch bude pro Fruhvirtovou zřejmě tím zatím nejméně oblíbeným. Antukové jaro se jí totiž ani letos moc nepovedlo. Tradičně ho zahájila na netypické zelené antuce v americkém Charlestonu, kde i při třetím startu zvládla úvodní kolo. Na skalp nasazené Jil Teichmannové ovšem nenavázala a ve druhém kole vypadla s domácí Caroline Dolehideovou.

Krize se i vinou stále velkého počtu dvojchyb začala prohlubovat. Ve finále kvalifikace ve Stuttgartu prohrála s Ylenou In-Albonovou, která nikdy nebyla v TOP 100 světového hodnocení, ve druhém kole v Madridu schytala další výprask od Ostapenkové, v Římě uhrála jediný game s Elenou-Gabrielou Ruseovou a na poslední generálce v Rabatu nezískala ani jeden set proti hráčce třetí stovky Cagle Büyükakcayové.

Není tak určitě překvapením, že její vystoupení na French Open skončilo hned v prvním kole. Fruhvirtové los antukového grandslamu přisoudil na úvod Anastasii Pavljučenkovovou a předloňské finalistce sebrala pouhé čtyři gamy.

Mnohem lepší to bylo na travnatých dvorcích. Hned v Birminghamu zničila na úvod Elinu Svitolinovou a set nepovolila ani Bernardě Peraové. Ve svém prvním letošním čtvrtfinále prohrála jasně s krajankou a pozdější finalistkou Barborou Krejčíkovou.

Před Wimbledonem stihla ještě akci v Eastbourne. Ve finále kvalifikace podlehla Xiyu Wang a do hlavní soutěže se sice dostala jako lucky loser, nicméně kvůli zdravotnímu problému nemohla nastoupit.

Ve Wimbledonu potvrdila zlepšenou formu a odehrála bitvu s Petrou Martičovou. Zkušenou Chorvatku mohla klidně porazit ve dvou setech, jenže v koncovce druhé sady, kterou nakonec vyhrála, ošklivě podklouzla a zranila si levé koleno. V průběhu rozhodujícího dějství pak musela vzdát.

Hrozivá série devíti porážek po zranění

Fruhvirtová si navzdory zlepšení na trávě stále procházela krizí a bylo ještě mnohem hůř. Včetně skreče ve Wimbledonu a nezdaru ve finále v kvalifikaci v Eastbourne zaznamenala sérii devíti porážek, svou dosud jasně nejdelší v kariéře.

Výčet proher je následující: Xiyu Wang, Petra Martičová (skreč), Lucrezia Stefaniniová, Sachia Vickeryová, Cristina Bucsaová, Caroline Garciaová, Danielle Collinsová, Harriet Dartová a Clara Tausonová. V tomto období jen tři uhrané sety a tři utrpěné kanáry.

Zlepšení a konec hrozivé šňůry nezdarů přišly až na konci září. Tehdy se Fruhvirtové odečetly body za loňský triumf v Čennaí, které ji možná výkonnostně i výsledkově svazovaly. Poté se velmi rychle vrátila do TOP 100 a sezonu v ní nakonec zakončila.

Solidní sezona asijských betonů, mizerný závěr

Na konci září v Ningbu hrála Fruhvirtová jako vyměněná. Po skreči Rebeky Masárové si připsala své první vítězství po dlouhých třech měsících. V následujících kolech vyřadila nasazené Annu Blinkovovou a Luciu Bronzettiovou a dostala se do svého druhého kariérního semifinále na turnajích WTA. V něm nestačila na skvěle hrající Dianu Šnajderovou, která o kolo dříve porazila Petru Kvitovou.

Zlepšení bylo vidět i na dalších dvou asijských akcích. Na "tisícovce" v Pekingu deklasovala Arantxu Rusovou a ve druhém kole statečně vzdorovala člence elitní desítky hodnocení Marii Sakkariové. V Hongkongu zaznamenala další čtvrtfinále, v němž byla nad její síly pozdější šampionka Leylah Fernandezová.

V závěru sezony se vydala na nižší úroveň a na větších podnicích ITF mohla posbírat cenné body. Ve Španělsku ale skončila už ve čtvrtfinále na raketě veteránky Sary Erraniové a na dvou japonských akcích v Takasaki totálně selhala, když coby nasazená jednička vypadla ve druhém a prvním kole.

Mladší sestra před ni může už v lednu

Starší ze sester Fruhvirtových bude v lednu obhajovat osmifinálovou účast na Australian Open. Opět jí tak hrozí vypadnutí z TOP 100 žebříčku. Nebylo by tak překvapením, kdyby na konci ledna figurovala o dva roky mladší Brenda výše než Linda. Brenda totiž obhajuje pouze body za zvládnutou kvalifikaci a momentálně se nachází na 111. místě.

Někteří tenisoví příznivci očekávali v letošním roce větší progres od mladší ze sester. Brenda sice stále čeká na první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu, nicméně se začala účastnit větších turnajů a sbírat cennější tituly.

Letošní sezonu zakončila s bilancí 49:9, stále neprohrála jediné profesionální finále a nyní má na kontě 15 trofejí. Loni triumfovala osmkrát a pokaždé na antukové akci série W25. Letos se radovala na sedmi turnajích a v pěti případech na podnicích W40 a vyšších. Nejcennější titul získala na W60 v Hechingenu.