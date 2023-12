Letošní vizitka Siniakové: Nečekané tituly, nejdelší série proher a rozchod s Krejčíkovou

Kateřina Siniaková (27) má za sebou další nestabilní sezonu. Majitelka sedmi grandslamových trofejí ve čtyřhře si letos prošla i vinou zranění několika krizemi a zapsala svou zatím nejdelší sérii proher. Přesto rozšířila sbírku singlových titulů o dva kousky. Rodačka z Hradce Králové měla skvělý závěr sezony a i díky tomu třetím rokem po sobě a celkově pošesté zakončila sezonu v TOP 50 pořadí. V listopadu přerušila úspěšnou deblovou spolupráci s krajankou Barborou Krejčíkovou (28).

Siniaková loni získala hlavně díky deblovým úspěchům Zlatého kanára. Její působení ve dvouhře však rozhodně nebylo stabilní a stejně můžeme hodnotit i právě skončený tenisový rok. Také letos ovšem ukořistila dvě singlové trofeje, tentokrát obě přebírala na nejvyšším okruhu. Navíc se jí třetím rokem po sobě a celkově pošesté v kariéře podařilo zakončit sezonu v nejlepší padesátce hodnocení.

Deblový triumf na Australian Open

Zatímco ve čtyřhře Siniaková po boku krajanky Barbory Krejčíkové nadále excelovala, ve dvouhře se jí nedařilo. Na úvodní grandslam sezony se připravovala na dvou podnicích v Adelaide. Na tom úvodním předvedla ve finále kvalifikace kolaps proti Claire Liuové. Od stavu 6:0, 3:3 ze svého pohledu uhrála jediný game a s turnajem se musela rozloučit.

Na druhé akci ovšem kvalifikačním sítem prošla a ve druhém kole hlavní soutěže nebyla daleko od skalpu Caroline Garciaové. Proti šampionce loňského Turnaje mistryň bojovala o své první čtvrtfinále na podnicích větších než WTA 250 od října 2018, ale s favorizovanou Francouzkou padla poměrem 5:7 ve třetím setu.

Na Australian Open měla velmi těžký los, do prvního kola jí přisoudil Coco Gauffovou. V souboji se zástupkyní TOP 10 žebříčku byla bez šance a uhrála jen pět gamů. Brzké vyřazení si však vynahradila v deblové soutěži. Spolu s Krejčíkovou nenašla přemožitelky a zvedla nad hlavu už sedmou grandslamovou trofej v této disciplíně. Češkám se tak podařilo poprvé obhájit triumf a ovládnout už čtvrtý grandslam v řadě.

"Chci poděkovat každému, kdo sem dnes přišel a podporoval nás. Jsme moc šťastné, že tu můžeme hrát v takto skvělé atmosféře. Chci poděkovat také Báře, byla to úžasná cesta a moc se těším na další turnaje. Je skvělé, že stále držíme spolu. Chci poděkovat také svému týmu a velké dík chci poslat také domů své rodině," řekla Siniaková během slavnostního ceremoniálu.

Po skončení australského léta se měla představit v hale v Linci, jenže kvůli menšímu zranění, které si způsobila v tréninku, musela účast zrušit. Na kurty se vrátila na konci února v Méridě a ve svém prvním letošním semifinále podlehla po více než dvouapůlhodinové bitvě a ve dvou těsných setech pozdější šampionce Camile Giorgiové.

Vzápětí se představila i na druhé mexické "dvěstěpadesátce" v Monterrey, kde po nevyužitém mečbolu ztroskotala hned v prvním kole na Kamille Rachimovové.

Začátek problémů a dlouhá pauza

Siniaková si nenechala ujít velké březnové podniky série WTA 1000 ve Spojených státech. V Indian Wells si na úvod poradila s trápící se Jule Niemeierovou a pak měla velmi blízko ke skalpu světové třináctky Beatriz Haddadové Maiaové. Proti brazilské jedničce vedla už 7:5, 5:3 a 30:15, ale favorizovanou soupeřku nedokázala dorazit.

Podobně jako v Melbourne Parku si zklamání vynahradila v deblové soutěži. S Krejčíkovou udržela letošní neporazitelnost a Češky se radovaly z prvního triumfu v kalifornské poušti. Siniakové se navíc ve finále podařilo oplatit singlovou porážku Haddadové Maiaové.

Radost z působení v Indian Wells však Siniakové moc dlouho nevydržela. V Miami si totiž v utkání prvního kola s Claire Liuovou zranila pravé zápěstí a Američance musela vzdát. Následně musela odstoupit z deblové soutěže.

"Bohužel potřebuji nějaký čas na uzdravení a možná budu muset vynechat několik dalších turnajů. Věřím, že to nebude na dlouho. Pokusím se vrátit na okruh tak rychle, jak jen to bude možné," uvedla Siniaková.

Senzace na trávě, nejdelší série porážek

Avizovaná pauza trvala více než dva měsíce. Siniaková byla schopná se do akce vrátit až na konci května na French Open a návrat to povedený nebyl. Na antukovém grandslamu v areálu Rolanda Garrose se loučila hned v prvním kole po dvousetové porážce s Peyton Stearnsovou. Aby toho nebylo málo, ztroskotala na úvod také ve čtyřhře s Krejčíkovou.

Po přesunu na travnaté dvorce ale přišlo zlepšení. V Berlíně narazila v úvodním kole na Coco Gauffovou a ani tentokrát nedokázala Američance sebrat set. Na jedné z posledních generálek v Bad Homburgu však mohla slavit, i díky skalpu Ljudmily Samsonovové a příznivému losu si na německém pažitu došla pro svůj čtvrtý titul na nejvyšším okruhu a první od loňského září. Jednalo se o její první výhry od začátku března. Triumfem na trávě zkompletovala sbírku trofejí ze všech povrchů.

"Tenhle turnaj miluju, jsem opravdu šťastná, že jsem zpátky. Děkuju řediteli za tuhle nádhernou akci, je tu opravdu krásně a užila jsem si tu každou minutu," radovala se rodačka z Hradce Králové již s trofejí pro šampionku.

Siniakovou katapultovalo prvenství v Bad Homburgu o 20 míst a jen jednu příčku za kariérní maximum z roku 2018, které se jí překonat nepodařilo. Ve Wimbledonu začala cenným skalpem nasazené Qinwen Zheng, jenže nezdar ve druhém kole proti Lesje Curenkové odstartoval její zatím nejdelší šňůru porážek v kariéře.

Bývalá deblová světová jednička jich nakonec posbírala sedm v řadě. Kromě Curenkové byly nad její síly Heather Watsonová, Samsonovová, Markéta Vondroušová, Sara Sorribesová, Anna Kalinská a Renata Zarazúaová.

Zatímco na začátku července ji dělilo jen jedno místo od vyrovnání žebříčkového maxima, na konci září figurovala až na 90. pozici a klidně mohla brzy vypadnout z elitní stovky světového pořadí.

Famózní závěr sezony

Hrozivou sérii porážek, dosud nejdelší v kariéře, přerušila až na konci září. Na vítězství čekala téměř tři měsíce. Obrat o 180 stupňů přišel na oblíbených asijských betonech a až na jednu výjimku může hodnotit závěr sezony jako velice povedený.

Po čtvrtfinále v Ningbu překvapivě nestačila v prvním kole na poslední "tisícovce" sezony v Pekingu na Darju Savilleovou. Říjen pro ni začal špatně, ale skončil famózně. Na posledních dvou individuálních akcích se totiž probojovala až do finále.

V Hongkongu nehrála dlouhých sedm let. V jedné z nejhustěji osídlených oblastí světa padla až ve skvělé finálové bitvě s Leylah Fernandezovou. Proti grandslamové finalistce se začala v úvodu druhé sady trápit se zraněním levého stehna a následně si zranila i pravou nohu. Přesto nevypustila jediný míč a na kurtu bojovala do poslední chvíle, celkem dvě hodiny a 39 minut.

Na Fernandezovou znovu narazila o týden později v semifinále v čínském Nanchangu a tentokrát recept našla. Tím zajistila 11. ryze české finále na nejvyšší tour. O drama v souboji o titul s Marií Bouzkovou rozhodně nebyla nouze. Utkání trvalo tři a půl hodiny a Siniaková v něm musela odvracet celkem tři mečboly. Starší z finalistek získala svou druhou letošní a celkově pátou trofej na této úrovni.

"Děkuju všem divákům, kteří se na nás přišli podívat, protože atmosféra ve finále byla vážně úžasná. Gratuluju Marii, byl to neskutečně těžký zápas a ne vždy je výhra úplně fér. Bohužel vyhrát může jen jedna z nás," řekla viditelně vyčerpaná Siniaková s trofejí.

Siniaková se díky parádním singlovým výsledkům v poslední fázi sezony dokázala vrátit do nejlepší padesátky světového hodnocení a už v ní zůstala.

Zklamání na Turnaji mistryň a v BJK Cupu

Sezona pro Siniakovou na konci října ještě zdaleka neskončila. Nejprve se společně s parťačkou Barborou Krejčíkovou vydala do mexického Cancúnu, kde se konal letošní ročník prestižního Turnaje mistryň.

Český pár však překvapivě ztroskotal už v základní skupině. V té sice dokázal porazit nasazené jedničky Coco Gauffovou a Jessicu Pegulaovou, jenže prohrál s pozdějšími šampionkami Laurou Siegemundovou a Věrou Zvonarevovou a také s Gabrielou Dabrowskou a Erin Routliffeovou.

Chuť si Siniaková nespravila ani na finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové. Ve španělské Seville se představila v jednom singlovém zápase, proti USA jasně nestačila na Danielle Collinsovou, ale Češky i tak postoupily ze skupiny do semifinále. V dramatické bitvě s Kanadou dostaly Siniaková s Krejčíkovou důvěru pro rozhodující čtyřhru a ve dvou těsných setech podlehly Dabrowské a rozjeté Fernandezové.

"Co rozhodlo? Leylah Fernandezová. To je asi moje první odpověď po tom zklamání. Odehrála výborný zápas proti Maky. Tam Maky ztratila to momentum, kdy tam byl ten sporný moment, kdy měla brejk a mohlo to být 30:0, ale Leylah se pak znovu chytla. Hrozná škoda, že ta porážka Maky přišla po té dlouhé sérii zrovna dnes," hodnotil zklamaný kapitán Pála.

"Ten debl potom byl vyrovnaný. Hlavně při tom systému bez výhod. Fernandezová byla rozjetá. Včera se holkám povedlo vyhrát několik gamů, které rozhodoval jediný míček při shodě. Dnes se to nepovedlo, i když to pak vypadalo, že to třeba otočí. Věřil jsem, že se dostaneme do toho super tie-breaku. Ale Fernandezová bohužel neodpadla, naopak ke konci zahrála nejlíp," dodal.

Rozchod s Krejčíkovou

Den po zklamání v Billie Jean King Cupu přišla pro mnohé příznivce další rána. Siniaková totiž po šesti sezonách přerušila úspěšnou deblovou spolupráci s Barborou Krejčíkovou. Startu na olympijských hrách v Paříži, kde by měly v létě obhajovat zlaté medaile, se ale stejně jako možnému návratu k sobě v budoucnu nebrání. Cesty sedminásobných grandslamových vítězek v deblu se rozešly na přání Siniakové, která hledala nový impulz.

"Jsme dohodnuté tak, že nebudeme pokračovat. Byla to iniciativa z mé strany. Chtěla jsem malou změnu," uvedla Siniaková. "Domluvily jsme se v pohodě a určitě se nebráníme tomu, že se k sobě zase vrátíme. Myslím si, že nám pauza může prospět a že se můžeme vrátit ještě silnější," doplnila bývalá světová jednička v deblu.

"Bylo to pro mě překvapení, to ne, že ne. Hodně jsme o tom mluvily a s Kačkou to probraly. Rozcházíme se v dobrém. Její rozhodnutí respektuji. Uvidí se, co nás čeká příští rok. Jede se dál," řekla Krejčíková.

Siniaková už má náhradu, příští sezonu by měla odehrát se současnou deblovou světovou jedničkou Storm Hunterovou z Austrálie. Krejčíková je na Australian Open přihlášená s Němkou Siegemundovou figurující na pátém místě žebříčku, ale možná delší spolupráce zatím oficiální není.