Livesport Daily #101: Když sportovci nepracují se sociálními sítěmi, je to chyba

Jedno nevkusné video na sociálních sítích a vztah mezi fotbalistou a jeho klubem může dostat trhliny. Přesně to zažili nedávno Neapol a její útočník Victor Osimhen. Tento případ byl inspirací k novému dílu podcastu Livesport Daily se specialistou na sportovní marketing Michaelem Markem. Jak by se měl sportovec prezentovat na sítích a proč by to vlastně měl dělat? Na to odpovídá mimo jiné autor slavných představovacích videí Thea Gebre Selassieho v Liberci a Petra Rady v Dukle.

"Když jsem prvně tu kauzu okolo Osimhena zaznamenal, nebyl jsem si jistý, jestli je to pravda nebo fake. Je to hrozně nešťastná věc, jsem přesvědčený, že pár let dozadu by se nic takového nestalo. Je to touha lidí, kteří se v klubu starají o obsah, aby byli za každou cenu zajímaví," hodnotí Michael Marek dvě videa na sociální síti TikTok, která později Neapol smazala a která vedla k roztržce s nejlepším střelcem týmu. "Bylo to přes čáru, proto to mělo takový dopad," dodává Marek.

Ten se na sociálních sítích blýskl například jako autor videa při návratu Thea Gebre Selassieho do Liberce. Šlo o remake znělky slavného seriálu Fresh Prince a během pár měsíců nabralo video miliony zhlédnutí. "Měli jsme s Theem tenhle nápad a jsem rád, že se nám povedlo všechny přesvědčit, že stojí za to to udělat. Je neskutečné, že video z Liberce se dostalo do Ameriky, do Španělska, do Německa, do nejslavnějších novin a serverů. Pokaždé, když začne přestupové období, někdo tohle video vytáhne a zase nabírá nová zhlédnutí…" usmívá se Marek.

Ten je přesvědčený, že sportovci by měli dbát na to, jak na sociálních sítích komunikují s fanoušky. "Můžou to ignorovat a stranit se zájmu, ale bude to podobné, jako kdyby herec z nové marvelovky nechtěl, aby se o něm mluvilo. Myslím, že dnes už si i kluby uvědomují, že například když kupují nového hráče, nejde jen o jeho fotbalové schopnosti. Kupují si celý marketingový balíček, který dává klubu zase nový náboj a můžou s ním pracovat," vysvětluje svůj pohled na současný svět vrcholového sportu Michael Marek.

Livesport Daily #101: Jaká je role sociálních sítí ve sportu Livesport

V nové epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Jak přesvědčil Petra Radu k roli plukovníka.

Jak se dají negativní ohlasy fanoušků využit pozitivně.

Proč by sportovci na sítích měli být autentičtí.

