Livesport Daily #98: Že o mě nestála Sparta? Asi to tak mělo být, říká Adam Gabriel

Aktuální sezonu zahájil ještě jako hráč Hradce Králové, teď už ale kope v Dánsku. Pravý obránce Adam Gabriel (22) totiž na konci srpna přestoupil do FC Midtjylland, klubu, který ho už delší dobu sledoval. Jak si zvyká na dánskou ligu, v čem se liší od té české a jak přesně probíhala jednání o přestupu? O tom všem jsme si povídali v nové epizodě podcastu Livesport Daily, jejímž hostem byl právě Adam Gabriel.

"Záleží, jak se na to díváte. Přišlo mi to rychlé, co se týče samotného přesunu. Ale když se na to člověk koukne celkově, tak to oťukávání trvalo asi tři týdny, mohl jsem se na to připravit," přibližuje detaily svého letního přesunu do Dánska Gabriel. "Ale ten závěr byl rychlý. Informace, že se mám sbalit a někam letět, tu jsem dostal v pondělí na obědě a v úterý ráno v osm už jsem byl na letišti."

Že má o přestup zájem a chce se stát hráčem Midtjyllandu, o tom nepochyboval: "Oni přesně věděli, s kým mluví, měl jsem s nimi dvě sezení a věděli o mě všechno. Víc je zajímalo to, co dělám mimo fotbal. To je velký rozdíl mezi Českem a Dánskem, koukají i na to, aby měl kluk z ciziny šanci se rychle adaptovat. To mi bylo sympatické. Myslím, že jsem udělal krok kupředu a po tom měsíci, co jsem tady, jsem si tím už jistý. Je to o level nebo o dva výš," říká přesvědčivě odchovanec Sparty.

Midtjylland je známý precizní datovou analytikou. Ta se prý projevuje i v každodenní přípravě hráčů: "Třeba takový detail, kdy tu s útočníky řeší i to, v jakém místě trefují balon. Je na to nějaký čip, který přesně ukazuje, jak hráč trefuje míč, v jakém bodě a s jakou rotací. Pak se dá i na takovém detailu pracovat. Já osobně teď hodně pracuji na blokování střel, odehrání míče z první tyče. Okamžitě mě tu začali rozvíjet dál," pochvaluje si.

Livesport Daily #98: Je přestup do Dánska správným krokem v kariéře?

