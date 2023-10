Livesport Daily #106: Díky své tváři můžu popularizovat vědu, říká "Vševěd" Jiří Martínek

Jiří Martínek (47) je respektovaný historik, zaměstnanec historického ústavu Akademie věd České republiky a vysokoškolský pedagog. Většina z vás ho ale nepochybně zná spíš jako Doktora Vševěda, muže, který svými bezbřehými vědomostmi trápí soutěžící v pořadu televize Nova "Na lovu". Právě Martínek je dnešním hostem podcastu Livesport Daily a řeč bude hlavně o tom, jaký má vztah ke sportu, jak ho v soutěži baví sportovní otázky a možná se dozvíte i něco nového ze sportovní historie.

"Sportovní otázky mi v soutěži nijak nevadí, protože mám sport rád," usmívá se postrach všech soutěžících v populární vědomostní soutěži. "Jsem fanouškem Dukly, protože když jsme si s kamarády vybírali oblíbené kluby, nechtěl jsem volit mezi těmi dvěma největšími. Na stadion se tak často nedostanu, ale srdce mám prostě v Dukle. Ale se sportem se potkávám i pracovně, připravuji Biografický slovník českých zemí. V podstatě jde o vydávání encyklopedie, kde jsou životopisy všech významných osobností, které prošly naší zemí. A tam mám na starosti právě sportovce," vysvětluje Doktor Vševěd.

"Samozřejmě, že občas udělám chybu i ve sportovních otázkách, to se stane. Ale nic si z toho nedělám. Snažím se sledovat, co nového se ve sportu děje, nijak speciálně se to kvůli soutěži nebifluju," popisuje svou přípravu na televizní vystoupení Martínek.

