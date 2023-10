Livesport Daily #105: Takhle to dál nejde, Šilhavého pozice se určitě bude řešit, říká Němeček

Česká fotbalová reprezentace čelí vážné hrozbě, že poprvé ve své historii nebude na závěrečném turnaji mistrovství Evropy. V zásadním zápase kvalifikace v Albánii totiž náš tým podlehl domácím 0:3 a aktuálně je ve skupině až na třetím nepostupovém místě a navíc stejně bodů má i čtvrté Moldavsko. Co všechno bylo na českém výkonu v Tiraně špatně a měl by za to svou funkcí nést odpovědnost hlavní trenér Jaroslav Šilhavý? O tom všem je dnešní epizoda podcastu Livesport Daily s šedesátinásobným českým reprezentantem Václavem Němečkem.

"Těžké hodnotit," hlesl po utkání proti Albánii bývalý fotbalista. "Bylo to velmi špatné, co jiného říct. Nepovedl se začátek, ani v průběhu zápasu jsme nebyli dobří. Špatný, špatný. Obávám se, že postup je teď velmi vzdálený. Což jsme asi vzhledem ke složení skupiny nečekali."

"Trenéři říkali, že jsme měli Albánii přečtenou a stejně jsme to nezvládli," diví se Němeček. "Myslím si, že jsme byli málo odvážní, chybělo mi víc průniků ze stran, chodily tam jen zbytečné centry. Podle mě třeba od začátku neměl hrát Mojmír Chytil, který v podstatě v základu nehraje pravidelně ani ve Slavii. Dal tři góly proti Tiraspolu, který ale přijel do Prahy na nákupy. Jeho start v základu se mi zdá ukvapený a zbytečný luxus, když máme k dispozici hráče například z Bundesligy," nebojí se Němeček říct otevřeně svůj názor.

A v upřímném hodnocení pokračuje: "Asi se bude rozhodovat o tom, jestli bude Jarda ŠIlhavý pokračovat. Takhle to podle mě dál nejde. Zodpovědní se lidé se o jeho pokračování musí bavit, bohužel to musím takhle upřímně říct. Ale zároveň to není jen o možném odvolání, musí být i další krok, kdo by to vzal místo něj. Což není nic snadného," zdůrazňuje Němeček.

Livesport Daily #105: Co vše bylo v Albánii špatně a čí je to vina? Livesport

Dál jsme v nové epizodě Livesport Daily řešili:

Jak zápas ovlivnilo vyloučení Mojmíra Chytila.

Jaké velké šance na postup na EURO teď český tým má.

Proč se Václavu Němečkovi nelíbí některé výroky českých reprezentantů.

