Livesport Daily #103: Jaké postavení má univerzitní hokej v Česku, popisuje Filip Vojáček

Na některé zápasy chodí víc diváků než na utkání extraligy, jeden ze šlágrů Univerzitní ligy ledního hokeje se odehraje už dnes v podvečer – v brněnské Winning Group Areně se v 18 hodin střetnou hokejisté z Masarykovy univerzity s rivaly z VUT. Hokejová bitva už loni vyprodala halu a drží rekord v návštěvnosti univerzitních zápasů, vidělo ji 7700 diváků. O tom, jaká je kvalita hokeje na univerzitách, o podmínkách, které hráči pro sport i studium mají, ale i o jejím financování jsme v dalším díle podcastu Livesport Daily mluvili se spoluzakladatelem Hokejového souboje univerzit Filipem Vojáčkem.

"Americký univerzitní hokej ukazuje ostatním ve světě správnou cestu. Je důkazem, že není utopie skloubit univerzitní studium se sportem," říká Vojáček, podle kterého se to jasně ukázalo na posledním světovém šampionátu, kde tým Spojených států složený výhradně z univerzitních hráčů dokázal držet krok s tím nejlepším, co na MS do Finska a Lotyšska poslaly ostatní země.

V Česku se univerzitní liga hraje pátým rokem, navíc do dvou předchozích ročníků zasáhl covid a s ním spojené restrikce. Jak dlouhá a trnitá je cesta ke splnění amerického snu?

"Je to hudba vzdálené budoucnosti. Ale je to náš cíl, před námi jsou roky tvrdé práce a český univerzitní hokej k tomu prostě musí dorůst. Americká univerzitní liga je budovaná desítky let," připomíná Vojáček. Podle něj je motivace mladých sportovců hrát univerzitní ligu velká. "My máme to motto: Jedna cesta, dva cíle. Ti kluci vidí, že po pěti letech studia a hraní hokeje v relativně dobrých podmínkách a rozumné soutěži, vyjdou s magisterským nebo inženýrských titulem, jsou uplatnitelní na trhu práce a nevylezou z nich devatenáctiletí kluci s výučním listem."

Letos univerzitní ligu odehraje 9 týmů – každý po dvaceti zápasech v základní části, pak následuje play-off. Vedle toho ale velká města hostí i obří souboje vysokoškolských týmů, třeba Hokejový souboj univerzit nabídne moravská metropole už dnes, začátkem listopadu se pak čtyři týmy utkají v "Bitvě o Prahu".

Každý takový zápas doprovází obří show, ať už v ulicích měst, tak následně na pozápasové afterparty. Podle Filipa Vojáčka je to cesta, jak přivést na hokej další fanoušky a zároveň si hlasitě a nenásilně říct o dodatečnou podporu sponzorů.

"Těšíme se z toho, že za námi každý rok jdou větší značky z českého trhu, dnes jsme úplně jinde, než jsme byli před třemi lety, kdy jsme ty velké zápasy začali stavět. Právě ta top utkání, jak je nazýváme, v tomhle hrají klíčovou roli. A my jsme za tu podporu moc rádi."

Livesport Daily #103: Jaké postavení má univerzitní hokej v Česku? Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Financování univerzitního hokeje.

Tréninkové podmínky a bariéry dalšího rozvoje univerzitního sportu.

Největší výzvy, které před sebou univerzitní hokej má.

