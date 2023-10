Livesport Daily #107: Napadání sudích? Je toho hodně a je to hrůza, říká Rajnoch

V nižších fotbalových soutěžích se množí případy napadení rozhodčích. Slovní nadávky tu asi byly vždycky, ale nyní se zdá, že se roztrhl pytel i s fyzickými napadeními. Kde jsou příčiny tohoto chování hráčů, trenérů i funkcionářů? A jak to změnit? Na to se ptáme Jana Rajnocha (42), bývalého fotbalového reprezentanta, experta stanice O2 TV Sport, ale i funkcionáře. Zastává totiž pozici předsedy Okresního fotbalového svazu Praha-západ.

"Už to trvá delší dobu, akorát teď se to víc medializuje. Zdá se mi, že agresivita roste už od minulé sezony. Nejen směrem k rozhodčím, ale i hráči a diváci mezi sebou,” popisuje realitu nižších soutěží v Česku Jan Rajnoch. “Myslím, že ve společnosti prostě roste nejistota. Covid, války, inflace, to všechno k tomu přispívá. Někteří lidé pak všechnu tu nahromaděnou frustraci vypustí na hřišti a to je průšvih," dodává Rajnoch.

“Rozhodčí jsou často mladí kluci, kteří milují fotbal a je to pro ně i zajímavý přivýdělek. A samozřejmě, že když je člověku devatenáct, pískne něco špatně. Jde o to, aby se společnost zklidnila, že to je jenom sport, že si jdou zahrát pro zábavu a není třeba se tam mlátit nebo na sebe řvát. Právě na tyhle mladé kluky anebo naopak třeba na sedmdesátileté sudí se řve nejvíc,” vypráví Rajnoch, který se i tyto problémy jako fotbalový funkcionář snaží řešit.

Livesport Daily #107: Proč hráči v nižších soutěží napadají sudí? Livesport

V nové epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

V čem se za poslední rok ve svém chování k rozhodčím Jan Rajnoch změnil?

Jak řeší jeho disciplinární komise podobné prohřešky?

Jakým vzorem jdou výkonnostnímu fotbalu ligoví hráči?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.