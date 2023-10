Livesport Daily #110: Většina sportovců se bojí čelit konci kariéry, říká Schlesinger

Končit na vrcholu kariéry, ověnčený úspěchy, přesto až do posledních zápasů držet krok s elitou – to je asi snem každého sportovce. Ale najít pro odchod do sportovní penze ten správný čas není tak lehké. Velmi často se navíc sportovec rozhoduje pod tlakem okolností: klesající forma, vyloučení ze sestavy, odchod sponzorů nebo kritika veřejnosti. Podle hosta dalšího dílu Livesport Daily, stratéga vrcholových sportovců Víta Schlesingera, je důležité těmto vlivům nepodlehnout a naslouchat svému tělu a citu.

Nechci mluvit o konci kariéry, aby to neovlivnilo můj současný sportovní výkon – tento argument prý Vít Schlesinger slýchává od svých klientů nejčastěji. Podle něj je to ale jen snaha oddálit nevyhnutelné. Mnoho sportovců se se svým koncem profesionální kariéry totiž nedokáže vyrovnat. "Naprostá většina sportovců si to, že konec kariéry přijde, uvědomuje pozdě a nebo vůbec a bojí se tomu čelit, je to stejný strach, jako ze smrti," říká.

Řada sportovců taky podle Schlesingera nemá připravený žádný plán B, tedy, co bude poté, až pověsí lyže, raketu nebo hokejku na onen pomyslný hřebík.

"U sportovců je to tak, že se spousta času točí jen kolem sportu, tedy kolem jedné životní role, člověk jich v životě běžně zastává pět až osm. A většina vrcholových sportovců si neuvědomuje, že být sportovcem je jen jejich role. A problém dnešní společnosti a sportovní nevyjímaje je, že na téhle jediné roli stavíme hodnotu člověka."

Vedle obavy ze života po sportovní kariéře často sportovci zmiňují i finanční hledisko. Bojí se, že se sníží jejich životní úroveň, nebo že budou strádat jejich blízcí. Týká se to hlavně těch, kteří hrají nižší soutěže, nebo se věnují okrajovějším sportům.

Co ale pokud je sportovec zajištěný do konce života a stále v TOP formě, kterou udivuje okolí a láme jeden rekord za druhým? Jak pozná správný čas na konec kariéry "nesmrtelný" Novak Djokovič? Kdy opustí tenisovou tour?

"Až on sám bude chtít. On velmi dobře umí naslouchat svému tělu, umí moc dobře rozlišit svou roli jako člověka, jako tenisty, manžela. On je jeden z těch, který čas na správný odchod do sportovního důchodu rozhodně pozná, i když ho to bude mrzet," dodává Vít Schlesinger.

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Pomáhají kluby hráčům s hledáním nové role?

Co je únavový syndrom u sportovce a jak mu čelit?

Jak poznamená v budoucím životě závodní sport ty, kteří z něj odcházejí třeba v dorosteneckém věku?

