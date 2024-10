Může být nejdražším přestupem z Česka, řekl Trpišovský o ligové kometě Dioufovi

Kometa ligové sezony? Bez diskuzí slávistický benjamínek El Hadji Malick Diouf (19). Nejlepší střelec sešívaných se v Jablonci sice neprosadil, do statistik se ale zapsal. V 18. minutě z levé strany našel skórujícího Simiona Micheze (22) a vylepšil si bilanci na pět branek a tři asistence. To vše za 10 zápasů a navíc z pozice krajního beka. Trenér sešívaných Jindřich Trpišovský si i proto myslí, že by Senegalec mohl být nejdražším hráčem, který kdy odešel z české nejvyšší soutěže.

Ještě před pár týdny o jeho odchodu nechtěl ani slyšet, Dioufova forma ho ale donutila přemýšlet v realistických mezích. Takového hráče v Česku zkrátka nejde udržet. "Před časem jsem říkal, že nejsem moc rád, když má body. Teď si myslím, že je to už úplně jedno. Už o něm ví takových klubů, že je to jedno," připustil Trpišovský v rozhovoru pro O2 TV Sport.

Otázka není, jestli Diouf Slavii opustí. Teď je na místě ptát se kdy, kam a za kolik peněz ho klub pustí. "Musím otočit svá předchozí prohlášení. Teď říkám, že čím víc bude mít bodů, tím líp, protože bude dražší, až odejde," řekl dobře naladěný trenér sešívaných.

"Samozřejmě doufáme, že to bude co nejpozději, troufnu si ale odhadnout, že pokud si tuhle formu udrží, tak to bude možná nejdražší přestup z české ligy. Je to komplexní hráč a k tomu přidává tu obrovskou kvalitu a body," rozplýval se nad kvalitami senegalského reprezentanta Trpišovský.

Diouf v uplynulém reprezentačním bloku poprvé naskočil v základní sestavě senegalského reprezentačního A-týmu a pomohl k výhře 1:0 nad Malawi.

"Klobouk dolů, jak to zvládl. Ze středy na čtvrtek letěl deset hodin z reprezentačního srazu a teď podal takový výkon," chválil objev sezony kouč sešívaných. Dalších pochvalných slov na adresu mladého Senegalce už od něj možná moc neuslyšíme, zimní přestupové období se totiž neúprosně blíží.