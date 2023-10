Livesport Daily #108: Proč zůstal trenér Šilhavý u reprezentace, vysvětluje David Sobišek

Mimořádné zasedání výkonného výboru FAČR rozhodlo, že Jaroslav Šilhavý (61) zůstane minimálně do konce kvalifikace Eura 2024 trenérem národního týmu. Podle svazového předsedy Petra Fouska o tom rozhodl především nedostatek času a také fakt, že Češi mají k postupu na šampionát blízko. Kontrakt hlavního kouče a členů realizačního týmu ale nyní nově platí jen do konce listopadu a to, že by Šilhavý případně vedl reprezentaci i na turnaji v Německu, není jisté. Téma, které hýbe sportovním prostředím, jsme rozebrali s Davidem Sobiškem, fotbalovým reportérem a moderátorem O2 TV Sport.

Spoustu fanoušků tato informace překvapila, zaskočila a možná i zklamala. Jaroslav Šilhavý dostal v úterý od vedení českého fotbalu důvěru i do posledních a veledůležitých dvou zápasů o postup na evropský šampionát v příštím roce.

"Po utkání s Faerskými ostrovy a po pozápasovém rozhovoru jsem si myslel, že je Jaroslav Šilhavý zlomený a že by pro něj bylo odvolání vysvobozením," myslí si fotbalový šéfeditor O2 TV Sport David Sobišek.

"Ze včerejší tiskové konference Petra Fouska jsem ale nasál dojem, že FAČR neměl připravený žádný plán B, takže to, že trenér ve funkci zůstává, je asi lepší varianta. Odvolat teď kouče Šilhavého a další týden, čtrnáct dní přemýšlet nad tím, koho vzít za něj, by byla cesta do pekel a ztratili bychom hrozně moc času," dodává Sobišek.

Livesport Daily #108: Proč zůstal trenér Šilhavý u reprezentace? Livesport

V nové epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Důležitost kabiny na setrvání Jaroslava Šilhavého.

Komunikaci členů české reprezentace.

Jména možných trenérských nástupců.

Nespokojenost fanoušků s národním týmem.

