Livesport Daily #147: Sportovci dopující za socialismu byli často spíš oběťmi, říká historik

Doping – hřích, kterého se sport, obzvlášť v některých zemích a některých odvětvích, stále nedokázal zbavit. Dnes se na tohle téma podíváme v širších historických souvislostech. Kdy se s dopingem ve sportu začalo a jak fungoval v dobách socialismu v Československu, kdy ho řídil stát? A jak se liší přístup k bývalým dopujícím sportovcům v Česku a v Německu? To všechno probereme s Vítem Poláčkem, s historikem a také scénáristou, který se tomuto tématu dlouhodobě věnuje.

"To, že v Československu za bývalého režimu fungoval státem řízený doping, to je historický fakt," říká v úvodu úterní epizody Livesport Daily historik Poláček. "Ten systém se vyvíjel někdy od roku 1972 a existoval do července 1988. Celé to začalo Olympijskými hrami v Mnichově, kde si českoslovenští komunisté přáli velký úspěch, aby se zapomnělo na úspěchy z protirežimních her v Mexiku 1968. Jenže to se nepovedlo, a tak bylo potřeba se do boje pustit jinými prostředky," vysvětluje genezi státem organizovaného dopingu Poláček.

"V Německu o tom sportovci mluví, protože tam klima bylo po pádu železné opony jiné. Na sportovce je pohlíženo jako na oběti systému, dokonce mohli podat žalobu a dočkat se odškodného. U nás je na sportovce, kteří byli součástí dopingového programu, nahlíženo jako na hříšníky. Osobně je mi bližší ten německý pohled,” dodává historik.

Dál jsme v nové epizodě podcastu Livesport Daily řešili:

Jak se podvádělo už při antických olympijských hrách?

Proč bylo prvním odhaleným dopingovým případech na olympijských hrách požití dvou piv?

Proč v Česku takřka nikdo ze sportovců nemluví o éře řízeného dopingu otevřeně?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.