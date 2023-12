Livesport Daily #146: Trenér Kováč změnil můj styl a pomohl mi, říká Dominik Janošek

Fotbalový záložník Dominik Janošek (25) v létě odešel z Pardubic zkusit fotbalové štěstí do zahraničí, konkrétně do druholigové nizozemské Bredy. Teď tam prožívá nejproduktivnější sezonu v kariéře. Přesto asi leckoho napadne otázka, jestli krok z FORTUNA:LIGY do druhé ligy v Holandsku je opravdu tím ideálním kariérním posunem. I o tom je dnešní epizoda podcastu Livesport Daily, jejímž hostem je právě bývalý záložník Plzně, Pardubic nebo Baníku.

V aktuální sezoně má Janošek na kontě už osm gólů a pět asistencí a patří ke klíčovým hráčům svého týmu. "Kluci mě skvěle přijali, sedí mi holandský fotbal, vlastně i kvůli tomu jsem si tuhle zemi vybral. Přenesl jsem si sem roli z Pardubic a jsem rád, že to zatím funguje. Hraje se útočně, občas až bez organizace, nahoru dolu. Šance za šancí, vyhovuje mi to tu," popisuje Janošek styl fotbalu ve druhé nizozemské lize.

Janošek restartoval svou kariéru v minulé sezoně v dresu Pardubic, kde částečně změnil i svůj herní styl. "Když jsem hrával šestku nebo osmičku, tak jsem zalézal mezi stopery a chtěl jsem rozehrávat každou situaci, mít pořád balon na noze. Trenér Kováč mi tenkrát důrazně řekl, ať se někdy vykašlu na míč a jsem trpělivý, protože když ho dostanu ve vyšších pozicích, tak mě to odmění. A ukázalo se, že měl pravdu," vzpomíná na přínos trenéra Radoslava Kováče.

A co návrat do Česka, lákalo by Janoška zahrát si v budoucnu za jeden z předních českých klubů? "Teď mám hlavu jenom tady a chci pracovat tak, abych mohl v zahraničí zůstat co nejdéle. Ale samozřejmě si nechci zavírat žádné dveře, kdyby se v budoucnu ozval některý z TOP českých klubů, bylo by to lákavé. Když vidím, co aktuálně předvádějí v pohárové Evropě, je to úctyhodné," dodává Janošek v podcastu Livesport Daily.

