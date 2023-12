Dvacet let po legendárním tažení, kdy jejich tým neprohrál během sezony Premier League jediný duel, zažívají fanoušci Arsenalu opět radostné chvíle. K titulu měli Gunners nakročeno už v posledním ročníku, nakonec se z něj ale opět radoval Manchester City. Kanonýři ovšem útočí i tentokrát a zatím drží první příčku tabulky. V čem je největší kouzlo družiny manažera Mikela Artety? A může současný tým opravdu pomýšlet na velké trofeje? To jsme probrali s analytikem stanice Canal+ Sport, autorem podcastu Přímo z kabiny a fanouškem Arsenalu Viktorem Freisingerem.

Po 15 kolech letošního ročníku Premier League není v Anglii lepší tým a zbytek ligového pelotonu se celku z Emirates Stadium zatím dívá na záda. V sezoně, během které si Arsenal připomíná dvacáté výročí od slavných "Invincibles", by si všichni fanoušci londýnského týmu přáli přerušit nadvládu Manchesteru City.

"Letošní Arsenal má na to, aby titul vyhrál, ale nebude to jen o něm. Manchester City je hrozně těžké v dlouhodobé soutěži porazit, takže je potřeba, aby i on ztráceli body. Jsem zvědavý, jak se bude týmu dařit i v jarní fázi Ligy mistrů. Bude zajímavé sledovat, čemu dá manažer Mikel Arteta případně prioritu,“ říká analytik stanice Canal+ Sport Viktor Freisinger.

Livesport Daily #144: Arsenal opět útočí na titul. Je lepší než loni, říká VIktor Freisinger Livesport

Ve čtvrteční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Důležitost letního příchodu Declana Rice.

Brankářskou otázku v kabině.

Rozdíly mezi Mikelem Artetou a Pepem Guardiolou.

