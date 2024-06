Livesport Daily #286: Bývalí sportovci v politice? Občas to končí ostudou, říká Dolejší

Milan Hnilička, Jiří Šlégr, Jakub Janda nebo Pavel Ploc. To jsou některé ze sportovních legend, které v minulosti vyměnily po skončení kariéry sportovní kolbiště za politická angažmá. Důvody jsou různé. Co je táhne do politiky a kdo z nich v ní zanechal výraznější stopu? A proč je to výhodné pro samotné politické strany? V poslední době se na kandidátce do Evropských voleb objevilo další zajímavé jméno – kapitán hokejových zlatých hochů z Nagana, Vladimír Růžička, který uzavíral kandidátku PRO Jindřicha Rajchla. Jeho výsledek byl ale propadákem. To všechno probíráme v dnešní epizodě podcastu Livesport Daily s politickým komentátorem Seznam Zpráv Václavem Dolejším.

"Vladimíru Růžičkovi pravděpodobně Jindřich Rajchl i jeho představy o světě imponovaly. Je to takové trochu volání po starém dobrém světě. Navíc to jsou lidé, kteří skoro nevěří dnešnímu systému, fungování státu, demokracii," vysvětluje politický komentátor Dolejší proč podle něj chtěl bývalý hokejista, později trenér vstoupit do politiky, navíc právě na kandidátce kontroverzního uskupení. Voliči mu ale u voleb do Evropského parlamentu vystavili účet – získal jen necelých 400 hlasů.

Zdaleka ale nebyl prvním ani posledním sportovcem, který se o vstup do politiky pokusil.

V minulosti neuspěl třeba žokej Josef Váňa, nebo fotbalový trenér František Straka. Řada jejich kolegů ze sportovní branže ale dokázala voliče přesvědčit. V barvách ČSSD se v Poslanecké sněmovně objevil bývalý skokan na lyžích Pavel Ploc, po boku Jiřího Paroubka pak tři roky seděl v poslaneckých lavicích i vítěz Stanley Cupu, olympijských her i mistrovství světa v hokeji Jiří Šlégr. A na politické angažmá má teď spadeno i další hokejová legenda a hrdina naganského týmu – Dominik Hašek. Sám říká, že lidé jeho názory znají a že chce pracovat pro blaho této země a občanů. Za TOP 09 chce v září kandidovat do Senátu.

"On je docela uvěřitelný, už hodně kritizoval Andreje Babiše, když byl ještě předsedou vlády. Říkal o něm, že je STBák, komunista, Dominik Hašek je v tomhle hodně ostrý a nekompromisní. A když začala invaze na Ukrajinu, hodně ostře začal vystupovat proti Rusku, kritizuje NHL, že tam nechá hrát Rusy," připomíná Dolejší. Ani jemu ale příliš šancí na zvolení nedává, otázkou prý zůstává, jestli voličům nabídne vedle těchto zmíněných i další témata.

V roce 2017 se pokusili sportovci založit vlastní politický subjekt, se kterým zamířili do sněmovních voleb. Vedl ho fotbalový internacionál Ladislav Vízek. Uskupení s názvem Sportovci ale skončilo daleko za branami Sněmovny.

