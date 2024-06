Livesport Daily #285: Nemám strach, to bych tam nemusel chodit, říká o přestupu Krejčí.

Ladislav Krejčí (25) se s českou reprezentací chystá na druhé utkání Eura proti Gruzii a zároveň si zvyká na to, že už není hráčem Sparty, nýbrž katalánské Girony. Že by ale trpěl nějakou nervozitou z toho, co ho v příští sezoně čeká? To vůbec, tedy alespoň v nové epizodě podcastu Livesport Daily jakékoliv neklidné myšlenky rázně odmítl. Bavili jsme se s ním ale samozřejmě i o prvním zápase Česka na ME a o výhledu pro duel s Gruzií.

"O možnost získat body jsme přišli v posledních minutách, tak to není nic příjemného, ještě druhý den nás to mrzelo. Ale šance na postup rozhodnou ty další dva zápasy, na ty se musíme připravit a to se teď děje," popisuje aktuální nastavení českého týmu Krejčí. "Chápu, že různí lidé nahlíží na náš výkon s Portugalskem různě, bohužel pro nás to neskončilo body. To už ale nezměníme, teď je třeba se soustředit jen na Gruzii," dodává.

Po Euru ho čeká start do nového angažmá ve španělské Gironě, se kterou si zahraje i Ligu mistrů: "Ničeho se nebojím, kdybych do toho nechtěl jít, tak do toho nejdu. Hodně se těším. Jestli si někdo myslí, že se tam neprosadím, tak je to každého právo, každý může mít názor. Ale já svojí cestě věřím, oblíbil jsem si styl fotbalu, který Girona hraje a teď si jdu za svým snem. Chci to zkusit, chci to zažít a uvidíme, co se stane v budoucnosti. Nepouštím si do hlavy žádné pochybnosti," říká rázně dnes už bývalý kapitán pražské Sparty.

A jaké bude ve Španělsku nosit číslo? "No, to popravdě ještě nevím, protože pravidla španělské ligy dovolují nosit hráčům A-týmu čísla jen do 25. Takže mi to zkazilo původní plány a zatím nevím, jak to vyřeším. Ale když jsem nad tím přemýšlel, tak je možná symbolicky hezké, že mi 37 zůstane jako číslo spojené se Spartou," usmívá se Ladislav Krejčí.

