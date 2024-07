Livesport Daily #293: Na všesokolský slet přijelo 20 tisíc cvičenců, říká organizátor Tesař

V neděli v Praze odstartoval sedmnáctý všesokolský slet, na který se sjely tisíce lidí z Česka i ze zahraničí. Ve čtvrtek a v pátek slet vyvrcholí hromadným cvičením Sokolů na stadionu Slavie v Edenu. Jde o největší kulturně-sportovní akci, která se v Česku za poslední roky koná. Jak probíhá její organizace a kolik stojí? I o tom si dnes v podcastu Livesport Daily povídáme s členem sletového týmu Markem Tesařem.

Možná se vám to na první pohled nezdá, ale slet členů organizace Sokol je opravdu monstrózní akcí, která tento týden vládne Praze. "Dá se to hezky porovnat s Olympijskými hrami. Do Paříže přijede deset tisíc sportovců, na slet do Prahy přijíždí dvacet tisíc cvičenců. To si myslím velmi dobře vypovídá o tom, o jak velkou akci jde," upozorňuje Tesař. "A máme tady i fanoušky, ve čtvrtek a v pátek zaplníme stadion v Edenu, v úterý jsme zaplnili O2 Arenu. Je to opravdu velká akce," dodává Tesař.

"Náklady na pořádání jsou někde okolo 170 milionů korun. Máme to spočítané, protože jsme žádali i o podporu státu, takže víme, že se to násobně finančně vrátí. A vrátí se to i společensky, protože je to vrcholná akce sportu pro všechny, který je pro celou populaci zásadní. I to bychom měli dávat na misky vah. Díky tomu se zvedá zájem o Sokola a přidávají se další nové členové," pochvaluje si Tesař.

"Počty členů Sokola pořád rostou. Covid s tím trochu zatřásl, ale hned po něm jsme se dostali na lepší čísla než předtím. Je to ideální sportovní základ pro děti, připravuje to člověka na výkonnostní nebo vrcholový sport, dává to ale i dobrý vztah k pohybu do zbytku života. Navíc děti v Sokole nepociťují dril, je to i o komunitě a zábavě, což je taky velmi cenné pro jejich vývoj," uzavírá Tesař.

Livesport Daily #293: Na všesokolský slet do Prahy přijelo 20 tisíc cvičenců, říká organizátor Tesař Livesport

Ve středeční epizodě Livesport Daily jsme také probírali:

Jak složité bylo vyjednat se Slavií plochu na stadionu v Edenu?

Kolik lidí bude ve čtvrtek a v pátek na sletu cvičit?

Jak moc Sokol poškodila letos na jaře kauza finančního podvodu?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify a Apple Podcasts.