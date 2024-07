Livesport Daily #291: S mládeží se tu roky pracuje špatně a naděje na změnu není, říká Polom

Euro je ve vyřazovací fázi, která už se ovšem netýká českého týmu. S odstupem několika dní je prostor se na důvody krachu na ME podívat hlouběji. Proč v tuzemsku nevychováme fotbalisty pro evropský fotbal? Proč z potenciálních TOP hráčů děláme průměrné? A existuje naděje to změnit? O tom v nové epizodě podcastu Livesport Daily velmi otevřeně promluvil bývalý ligový hráč a v současnosti fotbalový expert Livesport Zpráv Roman Polom, který se v prostředí českého fotbalu nadále intenzivně pohybuje.

"Na Euru mi u našeho týmu chyběla nějaká naše identita a ta mi chybí celkově v českém fotbale. My se pořád koukáme na ostatní a neřešíme sebe, to je alfa a omega našich problémů," vysvětluje svůj pohled v úvodu podcastu Polom. "I do českých hráčů lze dostat kreativitu a technické myšlení, ale musíme se o to snažit odmala. Pracoval jsem tři roky v hráčské agentuře, viděl jsem stovky mládežnických zápasů a bohužel, trend je úplně opačný. Mluví se o tom, že chceme být kreativní, ale v podstatě to vůbec není pravda, každý zápas mládeže se hraje na výsledky, kreativita se potlačuje, z fotbalistů děláme průměrné hráče," vypráví Polom.

"Často navíc hráčům ani neumožníme se rozvíjet. Na to mám jeden konkrétní příklad hráče, který měl možnost jít na test do Bayernu Mnichov. Znamenalo by to, že by chyběl na dvou trénincích mládežnické reprezentace. Bohužel, trenér a svaz tomu hráči tenkrát zakázali do Bayernu jet. Kolik českých hráčů mělo šanci se jet ukázat do Bayernu? Jenže u nás se mu to zakáže,” kroutí při vzpomínce nechápavě hlavou.

"Všichni pořád jenom mluví o tom, že se musí změnit práce s mladými fotbalisty v Česku. Ale neděje se to. Z potenciálně skvělých individualit děláme průměrné hráče, protože vyžadujeme, aby uměli všechno. Takové fotbalisty ale pak nikdo v zahraničí nechce, tam chtějí rozdílové hráče, kteří jsou v nějaké dovednosti výjimeční. U nás se naopak mladým hráčům dávají pokuty, když v zápase zkusí třeba rabonu. Je třeba, aby se celý systém změnil, ale velkou naději v to bohužel nemám. Děláme to tu dvacet let stejně, nefunguje to. A přesto není ochota to změnit," uzavírá poměrně pesimisticky Polom.

Livesport Daily #291: S mládeží se tu roky pracuje špatně, naděje na změnu není, říká Roman Polom. Livesport

V pondělní epizodě Livesport Daily jsme také probírali:

Proč mládežničtí trenéři víc dbají na výsledky než na výchovu hráčů?

Kde by byl Matěj Jurásek, kdyby vyrůstal v akademii Ajaxu nebo Barcelony?

Který ročník v českém fotbale se vymyká a je pojetím fotbalu až "nečeský"?

