Livesport Daily #290: Neučíme hráče vnímat a číst hru, vychováváme roboty, říká Aleš Křeček

Fotbalové Euro je v polovině. Osm týmů včetně českého výběru odjelo na dovolenou a na evropském šampionátu se bude v příštích dnech rozhodovat o nejlepších týmech kontinentu. Co ukázaly zápasy v základních skupinách z pohledu moderního fotbalu? V čem je největší rozdíl mezi českými hráči a absolutní špičkou? A jak budou vypadat osmifinálové boje? To všechno jsme probrali s trenérem národního týmu do osmnácti let a během Eura také expertem našeho předzápasového studia Alešem Křečkem (52).

Už v sobotu se v Německu rozjedou vyřazovací boje, do kterých postoupilo šestnáct nejlepších týmů letošního Eura. V turnaji nepokračují například Chorvaté, Češi nebo Ukrajinci, naopak proti fotbalovým velikánům se představí například Gruzie, Slovinsko nebo Slovensko. Jediným stoprocentním týmem na turnaji zůstává Španělsko.

"Zvládli proměnu herního stylu, hrají mnohem víc přímočarý fotbal než v minulosti, je tam větší rychlost a efektivita v zakončení. Opustili jen to tradiční držení míče od ničeho k ničemu, hrají opravdu zábavný fotbal, který baví lidi. My se v Česku musíme zamyslet nad tím, jak přistupujeme k výchově hráčů, protože aktuálně neučíme hráče vnímat a číst hru, vychováváme spíš roboty a je vidět, že světový trend jde jiným směrem," říká Aleš Křeček.

Livesport Daily #290: Neučíme hráče vnímat a číst hru, vychováváme roboty. Nejlepší fotbal hrají Španělé, říká Aleš Křeček Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Potřebné změny ve výchově českých hráčů.

Trendy, které ukazuje letošní Euro.

Jednotlivé osmifinálové souboje.

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify a Apple Podcasts.