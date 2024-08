Livesport Daily #323: Proč města nechtějí olympiádu? Je to černá díra na peníze, říká ekonom

9, 7, 5 a 2. Tahle série klesajících čísel ukazuje počet měst, která se od roku 2012 postupně ucházela o letní olympijské hry. Zájem o pořádání největší sportovní akce světa se stále snižoval, až byl nakonec Mezinárodní olympijský výbor nucen přidělit pořadatelství na dvě letní olympiády naráz. Měl totiž obavu, že by o pořadatelství dalších her nikdo nestál. Rok 2024 tak získala Paříž, o čtyři roky později se oči sportovního světa upřou k Los Angeles.

Výbor už dnes jedná s jednotlivými městy napřímo, veřejná soutěž se nevypisuje. Zároveň se ukazuje snaha o finanční obezřetnost, protože poslední dekády byly z hlediska nákladů jednotlivých olympiád až dechberoucí. Jaká je tedy budoucnost olympiád? A co stojí za neochotou měst se, především finančně, na pořádání sportovní megaakce podílet? Ekonomické zákulisí her jsme v dnešní epizodě Livesport Daily probrali s ekonomem Dominikem Stroukalem.

"Všechna ta čísla bychom potřebovali očistit o inflaci, ale když se podíváme do té nedávné minulosti, tak se přede všemi jasně tyčí hry v Soči, které nejen, že byly drahé, stály asi 30 miliard dolarů, ale byly asi trojnásobně dražší, než se na začátku předpokládalo. Ty jsou opravdu odskočené," popisuje ve středeční epizodě Stroukal obří rozpočty olympijských her.

"Olympijské hry byly symbolem předraženosti. A doufejme, že se to změní. A třeba nakonec bude dávat smysl, pokud to přiznáme, že cílem není udělat zorganizovat nejopulentnější akci, ale naopak to, co Pierre de Coubertin říkal už na začátku. Tedy zúčastnit se. Pak se olympijské hry dají udělat rozumně," uzavírá povídání člen národní ekonomické rady vlády.

Ve středeční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:

Proč města nechtějí pořádat olympijské hry?

Jak se lišila jediná olympiáda v historii, která vydělala peníze?

Dávalo by smysl uspořádat olympiádu v České republice?

