Livesport Daily #311: Sport a politika jsou spojené nádoby, říká historik Michal Stehlík.

Jedním z témat OH v Paříži byla účast Rusů a Bělorusů kvůli ruské agresi na Ukrajině. Sportovci z těchto zemí nakonec nemohou startovat pod svou vlajkou, neuslyší státní hymnu a neuvidí národní symboly. Povolení účastnit se za těchto podmínek navíc dostali jen ti v individuálních disciplínách, v týmových mají účast zakázanou. Není to poprvé v historii, co se ve spojitosti s velkou sportovní události řeší závažná mezinárodní témata. Jde od sebe sport a politiku oddělit? Nebo na ně naopak musíme nahlížet společně? Tímto povídáním začínáme krátkou sérii epizod s historikem Michalem Stehlíkem, kdy sport a politika byly v podstatě totéž.

“Využití, nebo zneužití velký sportovních událostí pro politická gesta či účely, to není nic nového. Sport může znamenat mobilizaci. A to spojení masového hnutí, mobilizace, jedné identity opřené o tu sportovní událost, je velmi silné,” popisuje Stehlík důvody, proč jsou vrcholové a dnes už globální sportovní události tak lákavé pro politické režimy. Především tedy ty nedemokratické.

“Zároveň by se dalo říct, že od počátku 70. let je to neměnné. Olympijské hry jsou od této doby konstantně použity pro různé formy politických vyjádření. V roce 1972 se vám v Mnichově odehraje tragédie izraelských sportovců a vraždy během olympijských her. V roce 1976 v Montrealu pak přichází první bojkot, o kterém se moc nemluví,” doplňuje historik k tématu, jakým způsobem se z hlediska propojení sportu a politiky proměnila i role samotných olympijských her.

“Dnes jste v situaci politického PR. Ať už stávajících vládnoucích garnitur, nebo těch, které se k tomu chtějí přilepit. Je to takzvaná snaha ukázat: Ano, to jsme my a jsme úspěšní. Mě pobavilo, když se nyní objevilo ve zprávách, že se po složitých volbách nepodařilo složit francouzskou vládu. Počká se až po olympiádě. Macron počká, protože Paříž bude pupek světa. Je to součástí politiky,” shrnuje Michal Stehlík téma dnešní epizody.

