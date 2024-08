Livesport Daily #319: Atmosféra v Českém domě v Paříži je unikátní, říká moderátor Zdeněk Novotný

Česká olympijská výprava zatím na hrách v Paříži nedělá fanouškům příliš medailové radosti. Ti, kteří jsou na místě, si ale i tak můžou užít kvalitní českou atmosféru, a to v Českém domě, kde mohou sledovat sportovní přenosy, ochutnávat pivo, nasávat kulturní atmosféru uměleckých vystoupení a tváří v tvář se setkávat s českými sportovci. O tom, jak to v Českém domě vypadá a proč tam své medaile chodí slavit i zahraniční sportovci si dnes popovídáme v podcastu Livesport Daily se Zdeňkem Novotným, který v Českém domě spolu s Emmou Smetana moderuje.

"Otevřeno máme každý den od 12 hodin, postupně přicházejí lidi koukat na sport nebo do pivní zahrádky. Celkově se tu každý den protočí asi osm set lidí a všechno to vždy vrcholí podle programu, když se bojuje o medaile, bývají tu stovky lidí," popisuje Novotný náplň každého dne v Českém domě. "Vrcholem každého dne je večerní párty. Na ty chodí tisíce lidí a je to reklama na Česko, všude okolo jsou motivy českého olympismu a uprostřed toho je DJ a lidí ze všech zemí sem chodí pařit. Skutečně úžasná atmosféra každý večer," dodává Novotný.

A i když Česko zatím moc medailí neoslavilo, do českého domu sem tam zavítá slavit i zahraniční sportovec. "Dorazil sem za námi Ital Giovanni de Gennaro, který vyhrál zlato ve vodním slalomu. Vítek Přindiš ho sem přivedl, protože v italském domě to byla jen taková posh akce pro zvané. Tak hledal, kde pořádně oslavit medaili, a když viděl fotky z našeho domu, tak přijel. Během patnácti minut jsme mu připravili přivítání se všemi poctami a Giovanni byl úplně nadšený," usmívá se Novotný.

Přesto by samozřejmě nejraději v českém domě vítal s medailemi na krku české sportovce. "V Tokiu jsme měli dost štěstí a pobrali jsme hodně třetích míst, teď se to otočilo a máme hodně "brambor". Samozřejmě že umíme vystavět dobrou atmosféru i bez medailí, ale zkrátka ta chvíle, kdy vítáme medailisty, je to úplně něco jiného. Bohužel, jsme teď za očekáváním z pohledu medailí, ale i tak si myslím, že fanoušci si tady přijdou na své," uzavírá Novotný.

Livesport Daily #319: Atmosféra v Českém domě v Paříži je unikátní, říká moderátor Zdeněk Novotný Livesport

Ve čtvrteční epizodě Livesport Daily jsme také probírali:

Jak se člověk dostane k moderování v Českém domě?

Proč je do Českého domu levné vstupné a jaký program je tam k vidění?

Proč v Českém domě hrála sparťanská píseň Letná a bylo to vhodné?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify a Apple Podcasts.