Livesport Daily #325: Pět medailí je málo, český sport má problém, upozorňuje Jiří Kejval

Olympijské hry v Paříži před pár dny skončily a česká výprava si z nich odvezla co do počtu medailí nejhorší vysvědčení od vzniku samostatného státu. Před hrami se jako cíl vyhlašoval dvouciferný počet cenných kovů, nakonec si jich ale Češi přivezli jen pět. Proč? A kdy si konečně v Česku uvědomíme, že bez větší podpory mládežnického sportu se v budoucnu neobejdeme? O tom, ale i spoustě dalších věcí spojených s letošními OH si v dnešní epizodě podcastu Livesport Daily povídáme s předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem.

"V Paříži jsme nezaznamenali úspěch, není potřeba si něco nalhávat. Máme hodně čtvrtých míst a dostatek umístění v TOP 10. Ale na olympijských hrách se bojuje o medaile a nemá cenu být alibisté, získali jsme jich málo. Musíme si to vyhodnotit, na štěstí a na smůlu nevěřím. Je třeba se z toho poučit," přiznává Kejval. V podcastu přišla řeč i na to, že úroveň českého sportu se celkově zhoršuje, už od nejmladších dětí.

Podle Kejvala za to může nezájem rodičů a škol, ale i pravidla nastavená politiky: "Sport od státu dostává 6,5 miliardy plus nějakých 18 miliard od měst a obcí. To jsou ale velmi nízké částky. Kdybychom chtěli zajistit jen dostatek trenérů pro děti, vyšlo by to na desítky miliard ročně. Stát platí zhruba deset procent nákladů, deset procent pokrývají soukromí sponzoři a osmdesát procent si musejí platit sportovci sami. Jen na daních, které z toho odvedou, dostane stát nazpět čtyřnásobek, než kolik do toho vloží," kroutí hlavou Kejval

"Sport je ve všech ohledech pozitivní fenomén. Stát ho ale daní úplně stejně jako cokoliv jiného a pak vrací peníze zpátky v úrovni jedné čtvrtiny toho, co vybere. To mi nejde na rozum. Bohužel nám chybí silná ekonomická lobby, abychom měli sílu si na politicích něco prosadit," dodává.

Kejval se v podcastu vyjádřil i ke svým slovům ohledně toho, že do Paříže dorazilo málo fanoušků. "Rozhodně to neměla být kritika fanoušků. Spíš jsem byl překvapený a zklamaný, že se před olympijskými hrami extrémně akcentovalo, že to bude ruská olympiáda, že tam budou Rusové. Přitom to byl nesmysl. Mezinárodní olympijský výbor udělal maximum pro to, aby tu situace vyřešil co nejlépe a povedlo se to. Přehnaně se mluvilo i o bezpečnostních rizicích, nedivím se pak fanouškům, že se tam někteří báli jet," uzavírá Kejval.

Livesport Daily #325: Pět medailí je málo, nic si nenalhávejme, český sport má problém, říká Jiří Kejval. Livesport

V páteční epizodě Livesport Daily jsme také probírali:

Jak Mezinárodní olympijský výbor během her čelil ruské propagandě a útokům?

Jak budou vypadat příští hry v Los Angeles?

Budou se zakazovat školní olympiády nebo sportovní přenosy z her v hospodách?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify a Apple Podcasts.