Livesport Daily #322: V NBA jsem chtěl skončit a vzdát to. Po podpisu smlouvy se mi ulevilo, říká Krejčí

Basketbalista Vít Krejčí (24) má za sebou turbulentní rok, ve kterém se od myšlenek na konec zámořské kariéry a návrat do Evropy propracoval až k nové čtyřleté smlouvě v Atlantě, která mu zajistí 10 milionů dolarů. Jak prožíval poslední dny a týdny před podpisem nového kontraktu? Jak vypadaly nejtěžší momenty posledního roku z pohledu jeho psychiky? Co říká na olympijskou dominanci Ameriky? A s čím odlétá zpátky do Atlanty? To všechno jsme s aktuálně jediným Čechem v NBA probrali v úterním vydání podcastu Livesport Daily.

Uplynulá sezona se pro Krejčího dlouho nevyvíjela ideálně. Po nepříjemném zranění a rozehrávání se v nižší zámořské G League se pak i díky rozsáhlé marodce probojoval zpátky do kádru Atlanty. Ve 22 utkáních odehrál v průměru 24 minut s bilancí šesti bodů na zápas. V utkání se Charlotte si navíc vylepšil své bodové maximum na 19 bodů. Během července pak přišla odměna v podobě nové čtyřleté smlouvy.

"Myslím si, že jsem předvedl takové výkony, abych dostal další šanci. Loni už jsem chtěl v NBA skončit, vrátit se do Evropy a trošku to vzdát. Nakonec jsem si řekl, že ne a že budu o svoje místo bojovat. Jsem za to extrémně rád, protože když jsem loni odlétal do Ameriky, tak jsem neměl nic jistého. To nemám ani teď, protože taková NBA zkrátka je, ale když se ta smlouva podepsala, tak se mi hodně ulovilo," přiznává Krejčí.

V úterní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Basketbalový turnaj na olympiádě v Paříži a dominanci USA.

Krejčího roli v NBA.

Psychicky náročnou minulou sezonu.

Výhled do další sezony.

