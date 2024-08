Livesport Daily #327: Kdybych nebyl herec, živil bych se basketbalem, říká Ivan Trojan.

Ivan Trojan je možná největší českou hereckou hvězdou současnosti, chybělo ale málo a mohl se stát profesionálním sportovcem. I tak si vztah pořád udržuje. Důkazem může být to, že naskočil do soutěžního zápasu za své oblíbené fotbalové Klokany i basketbalovou Opavu a koneckonců i chystaná akce k oslavě jeho šedesátin – v Ďolíčku se v přátelském utkání poměří Stará garda Bohemky s týmem Real Top Praha. I o tom je nová epizoda Livesport Daily právě s Ivanem Trojanem.

"Dá se říct, že asi každý sport, na který jsem sáhnul, mi šel. A každý mě taky okamžitě zaujal. Mám sport rád, je to pro mě naplňující. I v profesi herce je to skvělá možnost odreagování, spousta kamarádů, spousta zážitků," přibližuje svůj vztah ke sportu.

"V basketbalu jsem hrál dorosteneckou ligu, až do mladšího dorostu jsem byl ve Vyšehradu, pak jsem přestoupil do Sparty. Byl jsem vrcholový sportovec, dvakrát denně tréninky. Dlouho to vypadalo, že se tomu budu věnovat i dál, ale nakonec jsem se rozhodl, že zkusím herectví. Možná kdybych měl o deset centimetrů víc, hercem bych se nikdy nestal," usmívá se.

Svůj vztah ke sportu dokonce promítl i do toho, že vymyslel vlastní disciplínu: "Jsem spoluautorem hry woodkopf. Dva kebuláči si dají na hlavu prkno o předepsaných rozměrech a pak si to prkno snaží navzájem srazit. Jednou jsme byli s kolegy umělci na vodě, na Soumarském mostě jsme se občerstvili v hospodě a pak nás to napadlo. Je to velká zábava a podařilo se nám tenhle sport i oficiálně zaregistrovat," říká pyšně Trojan.

Šedesátiny slavil už v červnu, ale ta největší oslava přijde zítra v Ďolíčku v podobě utkání mezi Starou gardou Bohemians a Real Topem Praha: "Zvu všechny posluchače a čtenáře, bude to hezký podvečer. Bude tam Vláďa Šmicer, Patrik Berger, možná i David Pastrňák. Já si zahraju po jednom poločase za každý tým a věřím, že to pro všechny bude fajn zážitek," vzkazuje Ivan Trojan.

