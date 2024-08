Livesport Daily #331: Situace v ČT není dobrá. Že se sportu netýká, může být iluze, říká Záruba

Livesport Daily #331: Situace v ČT? Není to dobré. Že se to sportu netýká, může být jen iluze, říká Robert Záruba

Jeho hlášky se staly součástí české sportovní kultury a málokdo si dokáže představit, že by nejdůležitější hokejové zápasy národního týmu nedoprovázel svým komentářem. Před pár dny uběhlo 40 let od chvíle, kdy Robert Záruba poprvé prošel vrátnicí České televize – a ve veřejnoprávní instituci působí dodnes. Jaký je jeho pohled na kauzy z poslední doby, které se negativně dotýkají ČT? Jaká je na Kavčích horách atmosféra nejen ve sportovní redakci? A jak se musí ČT v příštích letech chovat, aby zůstala konkurenceschopná? To jsme v Livesport Daily probrali přímo s Robertem Zárubou.

Sportovní fanoušek má za sebou pořádně nabité a rozmanité léto. Začalo domácím hokejovým šampionátem a po fotbalovém Euru všechno vyvrcholilo olympiádou v Paříži. Všechny tři akce pokrývala ve svém vysílání Česká televize, která však jinak o velké sportovní přenosy v posledních letech spíš přichází. Dlouholetá televizní stálice Robert Záruba byl důležitou součástí vysílání u dvou z těchto tří událostí, a tak se k nim v dnešní epizodě vrátil a přidal zákulisní informace o tom, jak tyto akce probíhaly.

Mimo jiné se ale rozpovídal také o situaci v ČT, která v poslední době musela řešit nejednu sledovanou kauzu, namátkou například konec populárního pořadu168 hodin nebo odchod zkušeného novináře Marka Wollnera. Robert Záruba v dnešním vydání Livesport Daily přidal svůj pohled na atmosféru na Kavčích horách a také na to, jak tyto události mohou ovlivnit chod sportovní redakce.

"Když vykouknu mimo sportovní redakci, tak situace není dobrá. Některé kroky, které z mého pohledu Českou televizi oslabují, se nakumulovaly do posledního roku a já teď moc nevím, kam chce televize s tímhle postojem dál směřovat. Možná to celé spěje k nějakému střetu, kdy budeme muset volit mezi tím, co je snadné a tím, co je správné. Rozhodně to není éra nějakého klidu nebo tvůrčí pohody. To, že se to celé sportu netýká, je možná jenom nějaká iluze, protože na nás to může dopadnout velmi rychle,“ říká Robert Záruba.

V pondělní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Neobsazování šéfredaktora Michala Dusíka na hokejové komentáře.

Situaci kolem televizních práv v České televizi.

Náročnost a časové vytížení na jednotlivých akcích.

