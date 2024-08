Livesport Daily #329: Vyhrát hlavní evropský pohár, to byl tehdy pro nás jasný cíl, říká Hübschman

Livesport Daily #329: Vyhrát hlavní evropský pohár, to byl tehdy pro nás jasný cíl, říká Hübschman

Fotbalové renomé možná nemá tak velké, jako jiní hráči jeho generace, nicméně rozlučkový ceremoniál před začátkem utkání uplynulého kola Chance Ligy mezi Jabloncem a Spartou ukázal, jak si Tomáše Hübschmana fotbalové prostředí cení. Vítěz Poháru UEFA a držitel zlaté medaile z ME do 21 let z roku 2002 ukončil ve 42 letech bohatou a dlouhou kariéru a v Livesport Daily se rozhodl popsat její zajímavé pasáže. Jaký byl trenér Mircea Lucescu, který ho vedl v Šachťaru Doněck? Jaké mentální nastavení mu v kariéře nejvíce pomohlo? A jak vzniklo nedorozumění s tehdejším koučem reprezentace Karlem Brücknerem?

"Myslím, že mi v kariéře rozhodně neuškodilo. Mohla být výhoda, že jsem měl respekt ke starším a měl jsem v tomhle dané hodnoty. Kdo je starší, nebo déle v klubu, nebo má vyšší postavení, tak je k němu třeba mít respekt. A také vnímat, co říká. Neříkám poslouchat všechno, ale minimálně si to vyslechnout a zamyslet se nad tím, proč mi to ten člověk říká," popisuje ve čtvrteční epizodě bývalý reprezentační záložník jeden z možných důvodů, proč jeho kariéra byla tak dlouhá a úspěšná.

"Vyhrát evropský pohár, to byl jasně daný cíl, který chtěl prezident Šachťaru Rinat Achmetov. Toho se chtělo dosáhnout, stejně jako pravidelně hrát Ligu mistrů. V době, kdy jsem tam byl, tak se to dařilo a daří se to dodnes. Ale když jsem tam přišel, tak ještě Doněck neměl takové jméno a renomé," říká o nejúspěšnějším období své kariéry v Šachťaru.

Ve čtvrteční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:

Který z hráčů generace Eura 2004 ho nejvíce ovlivnil?

Jak si považuje slavnostního ceremoniálu k ukončení jeho kariéry?

A který fotbalový styl má nejradši a který mu nejvíce vyhovoval jako hráči?

