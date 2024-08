Livesport Daily #328: Okupace, Palach a hokej jsou silné politické události, říká historik.

Tato speciální epizoda Livesport Daily se jako připomínka výročí sovětské okupace týká nejslavnějších hokejových bitev československé historie. V březnu 1969 se v tuzemsku vydalo po výhře reprezentace nad SSSR spontánně do ulic na půl milionu lidí, aby vyjádřili nesouhlas s okupací. Právě sport a především hokej se staly místem, kam lidé přenášeli hněv vůči režimu. Paradoxem je, že komunističtí pohlaváři vše zneužili k utužení totalitní moci. Jaké byly okolnosti zápasů s největším emočním nábojem v našich dějinách? A jak výsledky zasáhly do politických událostí dalších let? I o tom vypráví historik Michal Stehlík.

“Z hlediska vybičování emocí ta utkání nemají obdoby. Ani to jinak nejde, protože je to spojeno s tak radikální situací, s okupací, s obsazením země. Ano, po roce 1945 mohou být citlivě vnímány duely s Německem a jejich sportovci, ale válka už byla za námi. Tady je to naopak živé a Sovětský svaz byl pořád implicitně pro část obyvatel nepřítel,” popisuje historik společenské rozpoložení v období obou hokejových zápasů na šampionátu ve Švédsku.

“Komunisté byli v následujících letech rádi, když hokejisté vyhrávali medaile. Vnímali to tak, že se budeme ukazovat a říkat, jak je režim skvělý. V tenhle moment se to stane znovu politikou, ale trochu jinak. Je to snaha dokázat: Podívejte, my děláme tak skvělé podmínky, že si můžeme odvážet zlata ze šampionátů, stříbra z olympiád. Ze sportovců, dokonce i z těch konkrétních, kteří proti režimu protestují, se pak stanou ti, skrze které komunisté ukazují svou jedinečnost. Je to paradox,” dodává Stehlík.

Livesport Daily #328: Máte okupaci, Palacha a hokej. Vše jsou to silné politické události, říká historik. Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:

Jak duely vnímali samotní hokejisté?

Odkryla Věra Čáslavská pro Čechoslováky na olympiádě v Mexiku sílu vyjádření na velkých sportovních událostech?

Jsou tyto politické bitvy na ledě důvodem, proč je z hokeje dodnes národní sportovní fenomén?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify a Apple Podcasts.