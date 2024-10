Livesport Daily #361: Právníci při fotbalových přestupech by měli být nutnost, říká Tomíček

Na konci září napsal právník Zdeněk Tomíček na sociální síť X příspěvek, ve kterém nabízí právní pomoc pro mladé sportovce zdarma. Proč? Podle něj je občas realita sportovního práva hodně divokým prostředím a sami sportovci doplácejí například na to, že podepisují smlouvy, jejichž znění dokonale neznají. Jaké nástrahy na ně čekají při jednání s kluby nebo s agenty? O tom si v podcastu Livesport Daily hovořil právě právník specializovaný na sportovní právo Zdeňek Tomíček.

"Dlouhodobě se věnujeme sportovnímu právu a díky tomu známe mnoho právních problémů, kterým sportovci musí dlouhodobě čelit. Mnoho těch situací by ani nevzniklo, kdyby včas vyhledali právní radu," vysvětluje Tomíček. "Jenže u mladých sportovců je to často otázka financí, bojí se, že to bude stát spoustu peněz. Proto jsem si řekli, že bychom měli něco do sportu vracet a mladým sportovcům pomáhat v určitém rozsahu zdarma, abychom jim vysvětlili, na co si mají dávat pozor," dodává právník.

"V zásadě existují tři velké okruhy možných problémů. První je jednání hráče s klubem, druhým jednání hráče s agentem a třetím pak různé další doprovodné právní problémy. Když dám příklad z toho prvního: Velmi často se i u velkých fotbalových přestupů stává, že při dojednávání smlouvy není právník a hráč se spolehá pouze na agenta. Jenže to není vždy ideální, ve smlouvě může zůstat nějaká nevýhodná klauzule nebo opce," popisuje Tomíček.

"Zažil jsem třeba i to, že hráč přestupoval do Premier League a až když mu přišel výměr od tamního daňového úřadu, tak zjistil, že musí zaplatit daň z provize svého agenta. Stálo ho to pak mnohem víc peněz, kdyby to od začátku řešil s odborníkem na právo a třeba i s daňařem, nestalo by se to," předkládá jeden z mnoha příkladů z praxe.

Livesport Daily #361: Fotbalové právo je extrémně zamotané, právníci při přestupech by měli být nutnost, říká Tomíček. Livesport

V pondělní epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

Proč fotbaloví agenti vždy nejednají v zájmu svých klientů?

Jak sportovci pracují se svými osobními marketingovými právy?

Jak by včasný zásah právníků pomohl zmenšit dopady kauzy Martina Haška?

