Hokejová NHL odpálí v pátek už svůj 108. ročník v historii. Nová sezona začíná dvěma duely v pražské O2 areně, kde se představí týmy New Jersey a Buffala a poté se příští týden rozjede kolotoč o dvaaosmdesáti kolech a následném play off, na jehož konci bude stát nový vítěz Stanley Cupu. Jak vypadají vyhlídky Davida Pastrňáka a jeho Bostonu? Co čekat od nové organizace v NHL pod názvem Utah Hockey Club? Kdo z hráčů by měl vylétnout mezi největší hvězdy? A kdo bude patřit mezi největší favority na zisk slavného Stanleyho Cupu? To všechno jsme v dnešním vydání podcastu Livesport Daily probrali s expertem na kanadsko-americkou NHL Janem Eichlerem.

Bezesné noci, každodenní kontrolování úspěchů českých hráčů a hodiny strávené sledováním ostrých zámořských bitev. Tak bude opět vypadat realita hokejových fanatiků během nové sezony slavné NHL. Triumf bude obhajovat Florida Panthers, která přehrála v posledním finále Edmonton, ovšem zraky většiny českých fanoušků se budou upínat zejména k barvám Bostonu Bruins, kde působí David Pastrňák a Pavel Zacha.

"Boston podle mě letos nepatří mezi tu nejužší špičku klubů, které by se měly přetahovat o celkový triumf. Jsou tam teď zkrátka lepší týmy, ale na druhou stranu hráči jako David Pastrňák nebo Charlie McAvoy přebírají tu taktovku opravdových lídrů a už mají za sebou několik sezon, kdy se na ně spoléhal celý tým. Jsem zvědavý především na to, jak si Pastrňák v útoku sedne s Eliasem Lindholmem, který přišel z Vancouveru. A tip na vítěze? Já bych řekl, že Edmonton. Už v poslední sezoně byli jeden zápas od Stanley Cupu a já si prostě myslím, že Connor McDavid ho vyhraje. A budu to říkat tak dlouho než ho opravdu vyhraje," říká s úsměvem Eichler.

Livesport Daily #359: Kapitán Radko a kanón Pasta. Stanley Cup pro McDavida, říká Jan Eichler Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Zákulisí nové organizace z Utahu.

Velké kontrakty v Edmontonu.

České hráče, které se vyplatí sledovat.

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify a Apple Podcasts.