Livesport Daily #358: Věříme si na špičku tabulky, zatím to ale nešlape, hlásí z Afriky Ciupa

Jiří Ciupa (26) je brankář, o kterém většina českých fanoušků do minulého týdne nejspíš neslyšela. Teď je ale jedním z nejsledovanějších tuzemských fotbalistů. A to z jednoduchého důvodu – jako první Čech se rozhodl vyzkoušet štěstí v Africe, když se stal posilou jihoafrického týmu TS Galaxy, za který už odchytal dva zápasy. Jak se vypořádává s nezvyklým mediálním zájmem? A jak je zatím v Johannesburgu spokojen po sportovní stránce? Nejen o tom hovořil v podcastu Livesport Daily.

"V posledních dnech je mediální zájem o mě velký, na to nejsem z Karviné zvyklý. Ale nevadí mi to, jsou to příjemné věci," vypráví brankář, který přitom původně z MFK odešel v úplně tichosti. "Jsem vděčný Karviné za to, že mi umožnila tímhle způsobem odejít. Sám jsem chtěl, aby se o tom nemluvilo hned. I proto, že jsem nejdřív do Afriky jel se pouze ukázat trenérovi, takže nebylo jasné, na čem jsem. Každopádně jsem spokojený, že to všechno klaplo," popisuje Ciupa, který má za sebou dva zápasy v novém dresu.

Oba prohrané. "Je pravda, že zatím se nám nedaří. Přitom předsezonní cíl bylo umístění okolo třetího místa, teď máme po třech kolech nula bodů. Ale je to i tím, že soupeři jsou proti nám hodně ostražití, znají naši kvalitu a dávají si pozor. Možná nám chybí trochu víc fotbalové chytrosti," přemítá Ciupa.

Livesport Daily #358: Věříme si na špičku tabulky, zatím to ale nešlape, hlásí z Afriky brankář Ciupa. Livesport

Ve středeční epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

Proč se nikdy naplno neprosadil v Karviné?

Jakou roli v jeho přestupu do Afriky hrály peníze?

V čem se jihoafrická liga nejvíc liší od české?

