Pražské Letňany budou od pátku do neděle patřit hvězdám světových šipek. Na turnaji European Tour by neměl chybět nikdo z elitní dvacítky světového žebříčku včetně světové jedničky Luka Humphriese, velké hvězdy Michaela van Gerwena nebo zázračného sedmnáctiletého Luka Littlera. Tři hrací dny přinesou kromě skvělých výkonů také velkou show a jedinečnou atmosféru, která je se šipkami spojena. Několik hodin před začátkem celého turnaje jsme v dnešním vydání podcastu Livesport Daily vyzpovídali přímo z místa dění televizního komentátora a promotéra turnaje Pavla Kordu (53).

Účast jako hrom, kterou se moc dalších sportovních akcí pořádaných v Česku pyšnit nemůže. Do Prahy zavítá prakticky kompletní světová elita, kromě zmíněných jmen přijede také obhájce loňského triumfu Peter Wright, mistr světa organizace PDC Michael Smith nebo ledový Welšan Gerwyn Price.

"Máme velmi nadstandardní vztahy s hráči, snažíme se o ně každý rok postarat tak, aby měli chuť se k nám vrátit, a myslím, že když se člověk podívá na letošní účast, tak se to vyplácí. Hráči vstupují do klíčové fáze sezony, která vyvrcholí na přelomu roku tradičně mistrovstvím světa organizace PDC, takže už tady uvidíme opravdu špičkové výkony. Praha prostě hvězdné šipkaře láká a my jsme na ně připraveni," hlásí těsně před začátkem turnaje organizátor a promotér Korda.

Livesport Daily #370: Absolutní šipkařská elita a 480 sudů piva. Praha hvězdy láká, říká Korda Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Speciální požadavky hráčů.

Očekávání od Lukea Littlera.

Show a atmosféru kolem šipek.

