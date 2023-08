Livesport Daily #55: Všichni v Hradci můžou být na nový stadion hrdí, říká Richard Jukl

O víkendu se po dlouhých letech konečně splní sen všech fanoušků fotbalového Hradce Králové. Votroci do sobotního utkání proti Dynamu České Budějovice vyběhnou na svém novém stadionu! Jaký je, v čem je speciální a kdy měli v Hradci při jeho stavbě největší nervy, o tom všem v dnešní epizodě Livesport Daily vypráví generální manažer hradeckého klubu Richard Jukl.

"Zažil jsem v Hradci pět projektů stadionu, trvalo to, než jsme se dočkali. Ale byl to můj kariérní cíl tady v klubu, abych ho někdy viděl hrát na novém stadionu," vysvětluje Richard Jukl a dodává. "Všechno zlé, je k něčemu dobré. Díky těm předchozím návrhům už jsem přesně věděl, jaký stadion opravdu chceme a přesně tak jsme ho nadefinovali."

Nový stadion vyšel přibližně na 650 milionů korun bez DPH. "Měli jsme přislíbenou dotaci od státu, tu jsme nedostali, takže celý projekt financuje město Hradec Králové ze svého rozpočtu. Přál bych každému klubu, aby za sebou měl takové město, jako máme my. Jsou lidé, kterým se to asi nelíbí, ale když to teď všichni vidí a vnímají ten ohlas, tak už ví, že na stadion můžeme být právem hrdí," je přesvědčený Jukl.

"Dali jsme si za cíl prodat na sezonu tři tisíce permanentek, do tohoto počtu nám teď chybí asi pět set prodaných. A když mi ve středu po hodině a půl prodeje lístků na sobotní zápas přišli kolegové oznámit, že je vyprodáno, tak jsem měl husí kůži. Jsem rád, že je teď kolem fotbalu v Hradci tak pozitivní atmosféra," těší Jukla.

Livesport Daily #55: Jaký je nový stadion Hradce Králové? Livesport

Dál jsme v nové epizodě Livesport Daily řešili:

- kdy mělo vedení klubu při stavbě největší nervy

- jak na novém stadionu vypadá sektor pro hostující fanoušky

- proč se v Hradci rozhodli investovat do marketingu

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.