Hradec o možném azylu: Doufáme, že na něj nedojde. Byla by to výrazná komplikace

V Hradci Králové věří, že navzdory dalším komplikacím s otevřením nového stadionu nebudou muset odehrát podzimní část fotbalové ligy opět v azylu. Náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek ve středu oznámil, že aréna neprošla kontrolou a hrozí odklad plánované kolaudace. K prvnímu domácímu zápasu nové prvoligové sezony mají Východočeši nastoupit 5. srpna proti Českým Budějovicím.

"Je to hodně čerstvá zpráva. Stadion jako takový nestavíme ani ho nevlastníme, to je záležitost města. Proto chceme jako klub zatím počkat, co bude dál," řekl ČTK tiskový mluvčí královéhradeckého klubu Petr Šatalík.

Na stavbě jsou podle Řádka desítky nedodělků. Dodavatel stavby podle něj po úterní kontrolní prohlídce zatím nezískal souhlasné stanovisko hasičů potřebné pro kolaudaci. Variantou by mohlo být to, že by v takzvaném předčasném užívání povoleném stavebním úřadem byla v provozu jen fotbalová část stadionu. Ta by zahrnovala hřiště, tribuny a úsek gastro, ale ne již například ubytování a tělocvičny na stadionu.

Královéhradeckému stadionu hrozí odklad plánované kolaudace. Profimedia

Pokud by žádná z variant nevyšla, musel by Hradec Králové v krajním případě podle předpisů FAČR odehrát celou podzimní část na jiném stadionu. Klub má případně dohodu s Plzní. "Doufáme, že na tohle nedojde. Prodali jsme přes dva tisíce permanentek, i z toho pohledu by to byla výrazná komplikace. Času moc není, ale věříme, že všechno dobře dopadne a že první domácí zápas 5. srpna budeme hrát u nás v Hradci," uvedl Šatalík.

Východočeši po návratu do nejvyšší soutěže odehráli poslední dvě sezony v azylu v Mladé Boleslavi. V nováčkovské sezoně překvapili šestým místem, v uplynulém ročníku obsadili osmou pozici.

Nový stadion Votroků je záležitostí města. FC Hradec Králové

Město stavbu na místě polorozbořeného všesportovního stadionu z roku 1966 připravovalo přes 15 let. Stadion by měl splňovat kategorii UEFA 4 pro mezinárodní utkání. Kapacitu bude mít 9300 diváků.