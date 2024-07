Olympijské taháky, středa 24. července: Argentina proti Hakimimu i test ragbyových velmocí

Olympijské hry v Paříži sice budou slavnostně zahájeny až v pátek 26. července, nicméně už ve středu ale začínají boje v základních skupinách pro fotbalisty a ragbisty. A půjde o hvězdnou společnost. V úvodním klání celého sportovního svátku se představí i nedávní mistři světa z Kataru. Ragby zase čeká střet dvou zemí, pro které je sport se šišatým míčem absolutní prioritou.

Fotbal

Argentina – Maroko (muži)

15:00, Saint Etienne

Kouč Javier Mascherano a tým mladíků vyztužený o opravdové hvězdy, taková je nominace Argentiny na olympijský turnaj. Lídrem bude Nicolas Otamendi, góly by měl dávat Julian Álvarez a v sestavě by mohl zářit i Thiago Almada, který po fantastickém období v zámořské MLS přijal nabídku z brazilského Botafoga. Lionel Messi dal sice přednost turnaji Copa América, ale možná i proto, že olympijské zlato vyhrál už v roce 2008 v Pekingu. Od té doby však Argentina na medaili ze svátku pod pěti kruhy čeká.

První krok nebudou mít "Albiceleste" jednoduchý. Premiérový zápas sehrají proti Maroku, které by mohlo mít v Saint Etienne skoro domácí prostředí. Africký tým navíc bude moci spoléhat na opory, které prožily na posledním MS semifinálovou jízdu. Na hřišti by se měl představit Achraf Hakimi z Paris St. Germain nebo Abde Ezzalzouli z Realu Betis.

Fotbal

Francie – USA (muži)

21:00, Marseille

Pro Francii skončilo Euro v semifinále, následuje ale další šance, potěšit náročné fotbalové publikum. Galský kohout vyhrál olympiádu v roce 1984, ale pohříchu podobně jako Argentina od posledního triumfu nebral ani jedinou medaili. O nápravu bídné bilance se bude snažit tým vedený Thierrym Henrym. Francii povede jako kapitán zkušený forvard Alexandre Lacazette, kterému by měl pomáhat třeba i Michael Olise, jenž se stal nedávno novou posilou Bayernu Mnichov.

Ani tým USA ale nepřijel do Francie v roli pouhého účastníka, hru Američanů by měl režírovat Benjamin Cremaschi, který sbírá cenné zkušenosti v Interu Miami po boku hvězdného Messiho, v útoku by pak měl být vidět Kevin Paredes z Wolfsburgu. Mladíci z týmu, který vede Marko Mitrovič, budou chtít zaujmout. V jejich případě totiž nepůjde jen o vidinu medaile, v hlavách jistě budou mít i to, že si svými výkony mohou říci i o nominaci na blížící se mistrovství světa, které se uskuteční právě v USA.

Ragby 7

Nový Zéland – Jihoafrická republika (muži)

21:30, Stade de France, Paříž

Dvě ragbyové velmoci, ale ani jedna z nich nikdy nedosáhla na olympiádě na zlato. Jihoafričané při premiéře sedmičkového ragby skončili v roce 2016 třetí, Nový Zéland hrál naposledy finále, ale podlehl specialistům z Fidži. I proto jsou letos očekávání velká, hraje se v zemi, která ragby miluje, i když si na to sedmičkové teprve pomalu zvyká.

Specifikem pro oba týmy bude, že při vzájemném duelu už budou nastupovat ve středu ke druhému utkání. Důvodem jsou pravidla i formát turnaje (hraje se jen 2 x 7 minut a o medailích se bude rozhodovat už v sobotu 27. července).

Většina hráčů Nového Zélandu začínala v klasickém ragby s 15 hráči, postupem času se ale někteří stali specialisty na dynamické sedmičkové. To je i případ Akuili Rokolisoy, který se před rokem stal nejlépe skórujícím hráčem světové ligy "Rugby seven".