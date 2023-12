Lyles chce na OH v Paříži zaútočit na čtyři zlaté medaile, klíčem by měla být dlouhá štafeta

Sprinterský král atletického mistrovství světa v Budapešti Noah Lyles (26) má pro olympijské hry 2024 v Paříži novou výzvu. Chce se pokusit o nominaci do čtvrtkařské štafety a získat čtyři zlaté medaile. Američan, kterého v pondělí vyhlásila Světová atletika nejlepším atletem roku na dráze, to řekl francouzskému listu L'Equipe.

Čtyři zlaté olympijské medaile získali ze sprinterů na jedněch hrách jen Jesse Owens v Berlíně 1936 a Carl Lewis v Los Angeles 1984. Oba ke stovce, dvoustovce a sprinterské štafetě doplnili skok do dálky.

Lyles se chce vydat jinou cestou. Inspirovalo ho, když jeho kamarád zavzpomínal, jak Lyles jako středoškolák ve štafetovém závodě Penn Relays posunul své školní kvarteto na 4x400 metrů z předposledního místa do čela. "Po tom, co jsem předvedl v Budapešti a viděl, co mé tělo dokáže, tak když na to budu trénovat, proč to nezkusit. Je to poslední závod, není co ztratit," řekl bronzový medailista ze dvoustovky na OH 2021 v Tokiu.

V této disciplíně třikrát za sebou triumfoval na mistrovství světa. V srpnu v Budapešti ovládl i stovku a pomohl Američanům ke zlatu ve sprinterské štafetě. Díky tomu se získal zlatý hattrick na MS jako první sprinter od legendárního Usaina Bolta v roce 2015. Čtvrtku ale Lyles prakticky neběhá, i když letos v dubnu startoval v závodě na 4x400 metrů na menším mítinku na Floridě.

Tři sprinterské disciplíny naposledy na OH ovládl Bolt, jemuž se to podařilo v Londýně 2012 a Riu de Janeiro 2016. Radoval se z toho i v Pekingu 2008, ale později o štafetové zlato přišel kvůli dopingu kolegy z jamajského kvarteta Nesty Cartera.