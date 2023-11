Potřetí v řadě. Atletem roku byl opět vyhlášen Vadlejch, druhý skončil Staněk

Oštěpař Jakub Vadlejch (33) je potřetí za sebou českým Atletem roku. Ocenění za rok 2023 získal díky bronzu na mistrovství světa a vítězství v Diamantové lize, navíc mu výkonem 89,51 metru patřil nejdelší hod sezony. Trofej za vítězství v tradiční anketě Českého atletického svazu převzal v sobotu večer v Praze.

Vadlejch díky další úspěšné sezoně v hlasování 141 funkcionářů, trenérů a novinářů získal 1405 bodů. Dlouhodobě jeden z nejlepších oštěpařů světa byl s uplynulým atletickým rokem spokojený, i když mu velké zlato znovu uniklo. "Já bych sezonu 2023 nazval téměř perfektní. Povedlo se mi vyhrát celkově Diamantovku, měl jsem nejlepší světový výkon a byla placka z mistrovství světa. Sice bronzová, ale byla tam. To byla malinká kaňka, jinak by to byl dokonalý rok," řekl novinářům.

Díky tomu Vadlejch suverénně vládne českým atletům. Anketu Atlet roku vyhrál o 372 bodů před stříbrným koulařem z halového mistrovství Evropy Tomášem Staňkem. Třetí skončila smíšená štafeta na 4x400 metrů, která získala bronz na mistrovství světa a triumfovala na Evropských hrách.

Na čtvrtou příčku se mezi českými atlety dostal dálkař Radek Juška, jenž skončil pátý na HME a sedmý na světovém šampionátu. Nechal těsně za sebou bronzovou medailistku z evropské haly tyčkařku Amálii Švábíkovou.

Nejlepším trenérem je Železný

Šestá příčka v anketě patřila čtvrtkařce Vondrové, která na MS pomohla k úspěchu smíšené štafety a osobním rekordem 50,92 sekundy si zajistila nejen individuální semifinále, ale i účast na OH v Paříži. Její parťáci ze smíšené štafety Krsek a Petržilková obsadili devátou a desátou příčku.

Mezi čtvrtkaře se vklínily chodkyně Tereza Ďurdiaková, která byla na MS desátá v závodě na 35 kilometrů, a překážkářka Nikoleta Jíchová. Ta se znovu přiblížila atletické elitě. Jako třetí Češka pokořila hranici 55 sekund a na mistrovství světa obsadila 17. příčku.

Trenérem roku se opět stal Vadlejchův kouč Jan Železný. Předčil i Davida Sekeráka, jehož japonská svěřenkyně Haruka Kitagučiová vyhrála v hodu oštěpem mistrovství světa i Diamantovou ligu.

Juniorem roku je stejně jako loni půlkař Jakub Dudycha. Objevem roku byl vyhlášen český rekordman v běhu na 200 metrů Ondřej Macík.